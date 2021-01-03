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    疫情無好轉跡象 德延長封城令幾成定局

    2021/01/03 05:30

    〔中央社〕為抑制新型冠狀病毒疫情，德國上月中起實施近一個月的封城措施，疫苗接種作業也在近日展開，不過疫情仍無好轉跡象，延長封城令幾乎成為定局。

    德國的商店上月16日起全面歇業，各級學校也停課，除了醫院和販賣民生必需品的超市和藥局仍繼續營業外，公共生活幾乎停擺。封城措施橫跨整個耶誕和新年假期，預計實施到本月10日。

    儘管防疫措施堪稱是疫情爆發以來最嚴格，民眾也大多遵守室內戴口罩和保持社交距離的防疫規定，德國的疫情仍無好轉跡象。根據全國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的統計，昨天一天新增1萬2690起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。

    德國對疫情風險區的標準是每10萬人口在過去7天的確診人數超過50人，但目前全國的平均值高達140人，最嚴重的東部薩克森邦（Sachsen）甚至將近400人，要求延長封城令的呼聲因此不絕於耳。

    德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天表示，鑑於確診人數居高不下，在加護病房救治的染疫人數在近日也創下新高，他支持延長防疫措施，並希望學校和托兒所10日後繼續關閉。

    德國總理梅克爾（Angela Merkel）與地方的16位邦總理，5日將開會討論是否延長封城措施。

    歐盟國家去年12月27日同步展開疫苗接種作業，施打德國生技公司BioNTech與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，德國至今已有19萬人接種。

    史巴恩表示，德國在這個月底前可望獲得400萬劑疫苗，屆時全國安養院的院民都將獲得接種。

    商店歇業嚴重衝擊經濟，德國經濟研究所（DIW）所長伏拉茲謝（Marcel Fratzscher）預期德國將出現一波倒閉潮，失業率也不可避免跟著攀高。

    不過，伏拉茲謝強調，為抑制當前的第二波疫情，有必要延長封城令，「太早鬆綁短期可能帶來好處，長期來看對所有人都是傷害」。（編輯：劉學源）

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