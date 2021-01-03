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    義大利新增364人染疫不治 累計病故7萬4985例

    2021/01/03 02:45

    〔中央社〕義大利衛生部表示，境內今天新增364起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關死亡病例，較前一天的462死減少，累計病故攀升至7 萬4985人，居歐洲國家之冠。

    路透社報導，義大利衛生部表示，今天新增1萬1831人確診感染，較前一天的2萬2211人確診大幅減少，但新年元旦實施的病毒檢測較平日顯著減少，過去24 小時僅執行6萬7174件檢測，遠低於前一天的15萬7524件。

    自去年2月21日爆發疫情以來，義大利境內累計7萬4985人染疫不治，高居歐洲國家之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、印度和墨西哥。此外，義大利境內累計確診214萬1201例。

    染疫住院病患較昨天增加126人，總數達2萬2948人。加護病房今天收治134名病患，較昨天收治145人減少，目前加護病房收治重症病患總數增至2569人，增加16 人。

    在安卡拉方面，土耳其衛生部資料今天顯示，過去24小時新增202人染疫不治，累計病故攀升至2萬1295人。今天也是為期4天新年防疫封鎖的第2天。

    過去24小時新增1萬1180人確診感染COVID-19，較一天前1萬2203人染疫減少，累計確診增至223萬2035例。

    新年封鎖措施將於當地時間1月4日清晨5時解除，但首都安卡拉也實施工作日宵禁。

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