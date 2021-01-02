中國新版《國旗法》遭批風吹一下就犯法 中網友：都別買別用！

中國元旦施行新版國旗法，中網友酸風吹一下可能就犯法。（歐新社）

2021/01/02 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共全國人大在去年10月17日表決通過《國旗法》修正案，並於今年元旦開始施行。修改後的新法規定中國五星旗不得有倒掛、倒插等等有損國旗尊嚴的情況發生，否則將被追究刑事責任。對此，中國網友紛紛批評當局矯枉過正，不滿表示「都別買別用了！」

中官媒《央視》軍事頻道本月1日在其微博 上分享國旗新法內容，宣導遵守規定，除了強調新版國旗法完善國旗和國徽的尺度、增加使用的場合和規範和明確監督部門外，同時也要求日後舉行升旗儀式時，在場人員需面向國旗肅立，行注目禮或敬禮，不得出現損害國旗尊嚴之行為。

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此外，新修訂法規也要求中國人民不得以有損國旗尊嚴的方式升掛或使用五星旗，也不能隨意丟棄；若有大型群眾聚會使用到國旗，主辦方應回收並妥善處置國旗。違者可能將被追究刑事責任。

不少中國網友湧入留言，「都別買別用了，這樣永遠不會錯」、「是不是有點矯枉過正了？這種規定只會讓越來越多人不敢用國旗，畢竟風吹一下就疑似犯法了誰樂意啊？」、「再也不買小國旗了，省了一筆小錢」還有人酸「國慶閱兵，黨旗走在國旗前是不是也違反了國旗法？」、「能不能講講用完的小紅旗怎麼處理​​？ 我該舉行個什麼儀式才能把它丟到垃圾桶裡」。

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