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    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄

    「英雄聯盟」中國賽區（LPL）明星賽1日比賽進行到一半，場館竟然大停電，連直播也中斷，讓不少收看直播的中國網友直呼傻眼。（圖擷取自微博）

    「英雄聯盟」中國賽區（LPL）明星賽1日比賽進行到一半，場館竟然大停電，連直播也中斷，讓不少收看直播的中國網友直呼傻眼。（圖擷取自微博）

    2021/01/02 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日多地陸續祭出限電措施，嚴重影響民生與經濟，沒想到「英雄聯盟」中國賽區（LPL）明星賽進行到一半，場館竟然大停電，連直播也中斷，讓不少收看直播的中國網友直呼傻眼。對此，比賽主辦單位發文回應稱，場館周邊區域出現緊急電力故障，場館在第一時間切換到備用電源，也緊急派出工作人員進行排查搶修。

    綜合中媒報導，「英雄聯盟」中國賽區（LPL）明星賽原定於去年12月11、12日於中國四川舉行，卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情宣布延期，延至今年1月1日舉行，沒想到1日晚間近8點進行的solo king準決賽，4位選手比賽到一半，直播訊號突然斷訊，原來場館出現大規模斷電，讓現場陷入一片漆黑，正在收看的中國觀眾也相當傻眼，「哈哈哈停電了」、「還在黑，真有你的」、「為了環保限電了哈哈哈」。

    對此，「英雄聯盟」當下先是發出公告「由於LPL全明星周末舉辦場館周邊區域出現緊急電力故障，目前場館及賽事主辦方正在積極協調解決。」事後也在微博表示，「經過供電部門緊急勘察後，確定現場突發電力故障原因為主變電站的接入的一條線路於19點50分發生短時故障，覆蓋範圍區域的部分商業住宅建築受到影響，其中包括正在舉辦活動的演藝中心場館。場館在第一時間切換到備用電源，供電部門也緊急派出工作人員進行排查搶修」。

    中國網友見狀紛紛留言，「完了，台灣政論節目說我們限電限天然氣實錘了，寒冬不知道死多少人」、「電子競技不需要電力？」、「尷尬不？好好打造電競不好偏偏走飯圈那一套。你真是2021年的第一個笑話。帶選手們去多做些公益的事情不好嗎？」、「電子競技沒啥都行，就是不能沒電」、「天都不讓你辦你還辦」。

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    中國觀眾相當傻眼，在留言區刷一排問號。（圖擷取自微博）

    中國觀眾相當傻眼，在留言區刷一排問號。（圖擷取自微博）

    比賽主辦單位發文回應稱，場館周邊區域出現緊急電力故障，場館在第一時間切換到備用電源，也緊急派出工作人員進行排查搶修。（圖擷取自微博）

    比賽主辦單位發文回應稱，場館周邊區域出現緊急電力故障，場館在第一時間切換到備用電源，也緊急派出工作人員進行排查搶修。（圖擷取自微博）

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