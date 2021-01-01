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    跨年爽放煙火險釀墜機 緊急迫降幸無傷亡

    哥倫比亞航空一架班機昨晚在空中撞上載有煙火的氣球，緊急迫降後所幸無傷亡。（圖擷取自哥倫比亞航空推特）

    哥倫比亞航空一架班機昨晚在空中撞上載有煙火的氣球，緊急迫降後所幸無傷亡。（圖擷取自哥倫比亞航空推特）

    2021/01/01 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年最後一天，不少國家都會放煙火慶祝邁入新的一年，但哥倫比亞航空（Avianca）一架班機險些因此墜機，所幸最後緊急迫降成功，有驚無險。

    綜合外媒報導，哥倫比亞航空一架A320班機，在12月31日晚間從美國佛羅里達州（

    Florida）奧蘭多（Orlando）飛往哥倫比亞時，在空中撞到不明飛行物後，遭許多金屬絲線纏繞機身，部分甚至捲入飛機引擎，最後飛機緊急迫降在波哥大（Bogota）的埃爾多拉多國際機場（El Dorado Airport），所幸沒有造成任何傷亡。

    事後發現撞擊到的不明飛行物其實是用來施放煙火的氣球，目前不清楚這顆氣球上裝載有多少煙火，而哥倫比亞航空在推特上也證實這起事故，表示飛機迫降後沒有出現大問題。

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