謠言終結站》網傳梅克爾告別演講近乎失控 查核中心：錯誤訊息

網傳訊息稱梅克爾（見圖）近期在一場「告別演講」中評價中國及美國時近乎失控。（法新社）

2021/01/01 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕社群軟體近日流傳訊息宣稱，德國總理梅克爾近期在一場「告別演講」中評價中國及美國時近乎失控，演講內容讓人聽了也淚流滿面。對此，台灣事實查核中心（TFC）也做出了查核，發現此演說並未被稱作「告別演講」，且網傳訊息的文字內容也非梅克爾發言，為捏造虛構之內容，因此，查核中心判定傳言為「錯誤」訊息。

近日，在通訊軟體間流傳一部影片並搭配文字指稱，「最震撼一幕！德國崩潰！鐵娘子梅克爾告別演講近乎失控，她竟這樣評價中國和美國！看完淚流滿面！」更稱梅克爾在此場「告別演講」中細說「個人從政經歷、東德歷史、對美國霸權孤立中國的批評」等內容。

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對此，查核中心也發布了查核報告指出，經檢索網傳影片後，在德國《世界報》上找到了相同的內容。而該場演說是梅克爾在聯邦議院2021年財政預算的辯論會，主要內容在重申政府的防疫政策，與接下來的工作重點，也提及了即將登場的歐盟議會議題，並非是網傳影片說的「告別演講」。

查核中心也將網傳文章的部分段落進行搜尋，發現這段文字在2018年就在內容農場網站上流傳，內容農場稱是梅克爾2018年11月21日發表的演說。查核中心調查，在德國電視台《Phoenix》的YouTube頻道找到了梅克爾於聯邦議會的公開演說，是2018年10月29日梅克爾宣布不再連任總理後的首度公開發言，但德國媒體並未稱這場演說為「告別演講」。

查核中心在檢視完演說內容後，發現主要在細數她的政績，而唯一提到中國及美國的時候，是針對數據取得的道德問題，與網傳訊息說的「個人從政經歷、東德歷史、對美國霸權孤立中國的批評」不同，網傳訊息的文字內容非梅克爾的真實發言，為捏造內容。

綜合以上，此演說並未被稱作「告別演講」，且網傳訊息的文字內容也非梅克爾發言，為捏造虛構之內容，因此，查核中心判定傳言為「錯誤」訊息。

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