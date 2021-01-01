中國首次發現武肺變種病毒 官方稱「巨大潛在威脅」

中國上海虹橋國際機場的工作人員如臨大敵。（法新社檔案照）

2021/01/01 06:07

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼全球多國發現來自英國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異病毒之後，中國政府去年12月30日也宣布，在上海市發現首起變異病毒病例，當局在一名從英國返國的23歲女留學生身上檢測到病毒，並隨後關閉來往英國的所有航班。

中國疾病預防控制中心30日在其主辦的週報上發表英文研究報告顯示，上海發現首宗武肺變種病毒確診病例，一名23歲女學生日前搭機從英國返回上海，12月14日對病毒檢測呈陽性，當晚被送往當地一家醫院隔離。其樣本於12月24日進行基因測序，結果表明該病毒菌株與11月在上海檢測到的菌株不同。

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中疾控報告指出，進一步研究證實，該菌株與自10月下旬以來在英國傳播的變種病毒相同。流行病學調查顯示，該名女學生返回中國的2天前，即12月12日，其病毒檢測結果為陰性。女學生聲稱，在英國期間並未接觸過確診患者，也沒有購買冷凍食品，但她在公園跑步時沒有戴口罩。此外，女學生在登機期間也曾摘下口罩進食。

報告指出，這起病例對中國的疫情防控工作「構成巨大的潛在威脅」。

英國首相強森（Boris Johnson）12月30日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國目前有6成確診個案屬於變種病毒。而在2020年最後一天，英國確診人數再度創下新高，達到5萬5892人，964人病故。倫敦、艾塞克斯（Essex）和白金漢郡（Buckinghamshire）的醫院都因為湧入大量武肺病患，面臨沈重壓力。英國政府呼籲民眾待在家裡跨年，切勿外出。

中國疾病預防控制中心在其週報上發表英文研究報告，指出上海發現首宗武肺變種病毒確診病例。（截自中疾控週報網頁）

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