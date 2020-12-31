2020香港如碎菊夕陽下紛飛！ 羅冠聰：無人能把握2021會更好

羅冠聰表示，香港人除了飽受疫情之苦，更面對中共赤裸的暴政，處境更為艱困。圖為港人今年7月1日抗議港版國安法實施，一名示威者遭港警壓制在地。（法新社）

2020/12/31 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，奪走上百萬條人命，並造成全球經濟衰退，對許多人而言是難熬艱辛的一年。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰嘆道，香港人面對中共赤裸的暴政，處境更為艱困，今日的香港如破敗的黃花在夕陽下紛飛。

羅冠聰今日在臉書發文說，大部份地球人都有的共識應是「2020糟透了」。而香港人除了飽受全球肆虐的武肺疫情之苦，更面對著中共赤裸的政治暴力，受的苦也較大部分人更深。

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羅冠聰嘆道，在4年前的歲末，他絕不可能想像到人生會如此曲折。而港版國安法的落實，讓全香港籠罩於極權之下，也讓香港人在2020年的共同經歷，絕對比魔幻現實小說更恐怖。然而，新的一年，港人也要繼續自我提醒，「不會有奇蹟降臨，只有你我看似無用的日復日工作，才可以積累使龐然大物生鏽打滑的可能。」

羅冠聰將港人的現況比喻為「狂風吹亂平原、碎菊蒲公英於夕陽下紛飛」的景況，盼望港人在望著遠方席捲而來的漆黑，也能安放紊亂的心跳和煩燥的思緒，並在灰暗的一年之初，好好為未來出發。

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香港眾志創黨主席羅冠聰（見圖）嘆道，香港人面對中共赤裸的暴政，處境更為艱困，今日的香港如破敗的黃花在夕陽下紛飛。（美聯社）

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