習近平新年賀詞未提兩岸及港澳 著眼宣揚抗疫、脫貧成效

習近平今日發表2021年新年賀詞。（路透）

2020/12/31 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（31）日發表2021新年賀詞談話。習近平在談話中稱中國以「人民及生命至上、無數人以生命赴使命」的態度成功克服疫情影響，在世界主要經濟體中率先實現經濟正成長，並稱中國近1億農村貧困人口全部脫貧，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就。其內容主要在談抗疫成功、全面脫貧及中共建黨百年等，但對兩岸、港澳議題則是隻字未提。

習近平2021新年演說全文

大家好！2021年的腳步越來越近，我在北京向大家致以新年的美好祝福！

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2020年是極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩。在共克時艱的日子裡，有逆行出征的豪邁，有頑強不屈的堅守，有患難與共的擔當，有英勇無畏的犧牲，有守望相助的感動。從白衣天使到人民子弟兵，從科研人員到社區工作者，從志願者到工程建設者，從古稀老人到「90後」、「00後」青年一代，無數人以生命赴使命、用摯愛護蒼生，將涓滴之力匯聚成磅礴偉力，構築起守護生命的銅牆鐵壁。一個個義無反顧的身影，一次次心手相連的接力，一幕幕感人至深的場景，生動展示了偉大抗疫精神。平凡鑄就偉大，英雄來自人民。每個人都了不起！向所有不幸感染的病患者表示慰問！向所有平凡的英雄致敬！我為偉大的祖國和人民而驕傲，為自強不息的民族精神而自豪！

艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。我們克服疫情影響，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大成果。「十三五」圓滿收官，「十四五」全面擘畫。新發展格局加快構建，高質量發展深入實施。我國在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元新台階。糧食生產喜獲「十七連豐」。「天問一號」、「嫦娥五號」、「奮鬥者」號等科學探測實現重大突破。海南自由貿易港建設蓬勃展開。我們還抵禦了嚴重洪澇災害，廣大軍民不畏艱險，同心協力抗洪救災，努力把損失降到了最低。我到13個省區市考察時欣喜看到，大家認真細緻落實防疫措施，爭分奪秒復工復產，全力以赴創新創造，神州大地自信自強、充滿韌勁，一派只爭朝夕、生機勃勃的景象。

2020年，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利。我們向深度貧困堡壘發起總攻，啃下了最難啃的「硬骨頭」。歷經8年，現行標準下近1億農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽。這些年，我去了全國14個集中連片特困地區，鄉親們愚公移山的幹勁，廣大扶貧幹部傾情投入的奉獻，時常浮現在腦海。我們還要咬定青山不放鬆，腳踏實地加油幹，努力繪就鄉村振興的壯美畫卷，朝著共同富裕的目標穩步前行。

今年，我們隆重慶祝深圳等經濟特區建立40週年、上海浦東開發開放30週年。置身春潮湧動的南海之濱、絢麗多姿的黃浦江畔，令人百感交集，先行先試變成了示範引領，探索創新成為了創新引領。改革開放創造了發展奇蹟，今後還要以更大氣魄深化改革、擴大開放，續寫更多「春天的故事」。

大道不孤，天下一家。經歷了一年來的風雨，我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義。我同國際上新老朋友進行了多次通話，出席了多場「雲會議」，談得最多的就是和衷共濟、團結抗疫。疫情防控任重道遠。世界各國人民要攜起手來，風雨同舟，早日驅散疫情的陰霾，努力建設更加美好的地球家園。

2021年是中國共產黨百年華誕。百年征程波瀾壯闊，百年初心歷久彌堅。從上海石庫門到嘉興南湖，一艘小小紅船承載著人民的重托、民族的希望，越過急流險灘，穿過驚濤駭浪，成為領航中國行穩致遠的巍巍巨輪。胸懷千秋偉業，恰是百年風華。我們秉持以人民為中心，永葆初心、牢記使命，乘風破浪、揚帆遠航，一定能實現中華民族偉大復興。

站在「兩個一百年」的歷史交匯點，全面建設社會主義現代化國家新征程即將開啟。征途漫漫，惟有奮鬥。我們通過奮鬥，披荊斬棘，走過了萬水千山。我們還要繼續奮鬥，勇往直前，創造更加燦爛的輝煌！

此時此刻，華燈初上，萬家團圓。新年將至，惟願山河錦繡、國泰民安！惟願和順緻祥、幸福美滿！謝謝大家！

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