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    武漢肺炎》憂耶誕假期疫情炸裂 英國雇「便衣」偵蒐違規

    英國疫情嚴峻，地方政府雇用便衣執法者，調查民眾是否遵守防疫規定。（路透）

    英國疫情嚴峻，地方政府雇用便衣執法者，調查民眾是否遵守防疫規定。（路透）

    2020/10/31 00:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情居高不下，地方議會決定雇用「便衣」執法員，暗中監視民眾是否遵守防疫規定。執法員可著便衣，並配戴隱藏式攝影機「偵蒐」民眾，不過目前已有律師認為此將違反人權。

    綜合外媒報導，英國疫情嚴峻，政府已經禁止6人以上同時聚會，而耶誕節假期即將來臨，當局怕民眾與家人共度佳節時違反規定，將安排執法人員依法監督，英國西米德蘭茲郡一名警官傑米森（David Jamieson）表示，如果發現民眾在耶誕晚宴違反疫情規定，警方將可以介入取締。

    《太陽報》報導，英國有地方議會已授權執法人員，他們可以穿著便衣，並在身上裝隱藏式攝影機，以隱蔽的方式「偵蒐」疫情政策的違規者。他們將前往酒吧或飯店聚會場所，監視人民眾是否保持社交距離。

    倫敦北部布倫特倫敦自治市的議會，近日更釋出5個職缺，徵求具執法與調查能力的人士，要求能「公開或秘密」進行訪問與調查，受理武漢肺炎相關的投訴與抽查，年薪達3萬4418英鎊（約127萬台幣）。

    對此，英國有民眾懷疑政府將違反人權隱私，英國律師華格納（Adam Wagner）認為，就防疫相關法規，警方沒有權利入侵民宅。而非營利組織Big Brother Watch法律政策專員史東（Madeleine Stone）說，「監視人民可能是最糟糕的方法，只會削弱公眾對地方政府的信任。」

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