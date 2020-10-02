令人反感！ 中國製冠狀病毒萬聖節面具 惹怒英國人

英國亞馬遜網站近日充斥著以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒為主題的萬聖節乳膠面具，不僅挨批「極度沒品味」，有組織更抨擊面具令人反感。（圖擷取自亞馬遜網站）

2020/10/02 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕時序已邁入10月，而10月31日則是西方傳統節日萬聖節，英國亞馬遜網站近日充斥著以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒為主題的萬聖節乳膠面具，挨批極度沒品味、令人反感。對此，亞馬遜已表示會把相關產品下架。

綜合外媒報導，這些乳膠面具賣家多數來自中國，售價最貴的面具要價30英鎊（約新台幣1100元）。其中一名賣家在介紹網頁說「這些面具能製造驚人且持久的印象」。也有賣家開價14.59英鎊（約新台幣540元），該賣家「YTFU EU」來自中國廣東，產品說明指面具由「安全」、「無毒」的物料製成，有著「可怕的武漢肺炎病毒設計」。

請繼續往下閱讀...

賣家還宣稱，這種面具適合大部份成年人與青年，「戴上這個萬聖節恐怖面具，將給你一個精彩與難忘的印象」；也有另名中國賣家稱，面具「天然無毒、環保、塗上精美顏料」、「當你在派對戴上這面具，就能吸引人們注意」。

對此，英國病患協會行政執行長飽爾（Rachel Power）批評：「這些面具反映賣家及生產商糟糕的判斷力，我希望他們能盡快把它下架」，他還說，大部份的人都會覺得這種面具毫無品味，無法想像會有很多人想要戴上它們。

亞馬遜發言人則回應說，相關賣家都應遵從銷售規範，否則可能將其帳號刪除，也提到會讓這些產品下架。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

有賣家在介紹網頁說「這些面具能製造驚人且持久的印象」。（圖擷取自亞馬遜網站）

也有中國賣家稱，面具「天然無毒、環保、塗上精美顏料」，「當在派對戴上這面具，就能吸引人們注意」。（圖擷取自亞馬遜網站）

亞馬遜則表示會讓相關產品下架。（圖擷取自亞馬遜網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法