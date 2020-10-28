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    武漢肺炎》阿斯特捷利康疫苗傳喜訊 老年人接種效果強大

    阿斯特捷利康在26日表示，武漢肺炎疫苗AZD1222成功在年輕成人及老人的體內產生免疫反應，且對老人的不良反應也較少。（路透）

    阿斯特捷利康在26日表示，武漢肺炎疫苗AZD1222成功在年輕成人及老人的體內產生免疫反應，且對老人的不良反應也較少。（路透）

    2020/10/29 01:08

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學所合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，傳出令人振奮的消息，阿斯特捷利康在26日表示，武漢肺炎疫苗AZD1222成功在年輕成人及老人的體內產生免疫反應，且對老人的不良反應也較少。

    綜合外媒報導，阿斯特捷利康的發言人表示，臨床實驗發現，年輕人與老年人在接種疫苗後，皆出現強大的免疫反應，尤其是老年人的免疫力較低的情況下，受到武漢肺炎的感染風險更大，「這個結果令人振奮」。

    由於人隨著年齡的增長，免疫系統也會逐漸衰退，使老年人感染武漢肺炎而死的機率大增，然而AZD1222不僅讓老年人的體內出現與年輕人一樣強效的免疫反應，副作用也較少；根據7月一份試驗報告指出，疫苗AZD1222在一場針對18歲至55歲的健康成年人進行接種後，發現擁有強大的免疫反應，接著對老年人接種後透過血液檢驗發現，免疫效果與成年人一樣強大。

    阿斯特捷利康研發的這款AZD1222疫苗，在接種後會誘使人體的免疫系統產出保護性抗體以及T細胞，尤其對那種容易被感染的人更能發揮保護作用，阿斯特捷利康的發言人強調，臨床實驗結果進一步證明了AZD1222的安全性與免疫原性；英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，雖然疫苗目前尚未到位，但政府正在整備疫苗的輸送系統，「預計將在2021年上半年開始進行大規模接種疫苗」。

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