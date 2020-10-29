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    研究：英國感染率9天翻倍 專家籲二度封城

    英國研究顯示，英國國內感染率每9天翻一倍，專家呼籲實施二度封城。（歐新社）

    英國研究顯示，英國國內感染率每9天翻一倍，專家呼籲實施二度封城。（歐新社）

    2020/10/29 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲迎來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新一波疫情，德、法兩國都因為確診激增實施二度封城，根據研究顯示，英國感染率9天翻一倍，死亡病例的激增為國家帶來巨大壓力，專家呼籲強森政府再次實施封城。

    綜合外媒報導，倫敦帝國學院（Imperial College London）與益普索莫里（Ipsos MORI）最新研究調查顯示，英國的確診人數快速攀升，病毒傳播的速度持續加快。研究團隊針對超過8.5萬人進行抽樣調查，25日的篩檢中每一萬人就有128人感染，16日的結果則為60人感染，相當於每日有9.6萬人確診。

    研究報告共同作者、教授艾略特（Paul Elliott）表示，這項調查結果顯示了英格蘭令人擔憂的局勢。英國全國的感染率正在上升，這將導致更高的住院率和死亡，「現在正處於第二波疫情的關鍵時期」。

    共同作者、教授萊利（Steven Riley）提到，看見數據報告時感到相當失望，結果顯示出「現在的防疫措施仍不足」。萊利指出，感染率增長的相當快，在耶誕節前必須做出改變。

    據報導，如果報告中提到的9天確診翻倍的頻率沒有改變，預計在11月底，英國的確診將會突破百萬。專家現在也呼籲政府推動更嚴格的防疫規範，包括實施封城等措施。英國首相強森在疫情首度爆發時，採取相對寬鬆的防疫措施，因此受到大量批評。3月下旬時實施全國封鎖，隨著確診數下降，6月逐步放寬限制，並拒絕再次實施封城。

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