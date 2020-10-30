欠賭債淪性奴狠殺醫師 中國小護士被判死刑

法院今（30）日宣判，李鳳萍（黃衣）被判處死刑。（圖擷取自微博）

2020/10/30 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西一名25歲護理師李鳳萍，今年3月疑沉迷賭博並向同院羅姓男醫生借錢，卻遭要求以「賭債肉償」、「隨傳隨到」發生性關係，李女最後忍無可忍趁著羅男喝醉時將其勒斃，把屍體剁碎煮熟再沖水入馬桶毀屍滅跡。法院今（30）日宣判，李鳳萍因多罪併罰判處死刑，另處罰金3萬元人民幣（約新台幣12.8萬）。

綜合中媒報導，25歲的李鳳萍原本在廣西玉林一間醫院擔任護理師，但剛出社會的她，卻染上賭博惡習，加上花錢毫不手軟，只好到處找人借錢，最後她找上有妻小的50歲骨科醫生羅遠健。

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雖然羅男爽快答應借她5萬人民幣（約為新台幣21萬元），卻要求李鳳萍每週得和他發生3次性關係，不准她交男友、接觸其他男人，李鳳萍被錢逼到走投無路只好答應，沒想到李鳳萍沒有收手還越賭越大，向高利貸借錢而欠下20多萬元人民幣債務（至少新台幣85萬元），只好再度向羅男借錢。

這次羅男同樣答應請求，但也要李鳳萍寫下人民幣30萬的借據，並要求「隨傳隨到」當他的洩慾對象。李鳳萍答應條件後請羅男拿錢到她的租屋處，雙方先在屋內喝酒並發生關係，李鳳萍疑越想越不甘心，趁羅男熟睡時用充電線將他勒斃，還把屍體剁碎、煮熟，再倒進馬桶滅證，隔天還正常前往醫院上班。

對此，廣西壯族自治區玉林市中級人民法院今日審理被告李鳳萍故意殺人、盜竊一案作出一審判決。以故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；以盜竊罪，判處有期徒刑5年，並處罰金人民幣3萬元。數罪併罰，決定執行死刑，且須賠被害人羅男經濟損失人民幣9萬8000餘元給其親屬。

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李鳳萍將羅姓男醫師勒斃後，把屍體剁碎煮熟，倒入馬桶沖掉毀屍滅跡。（圖擷取自微博）

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