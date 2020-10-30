法國尼斯恐攻釀3死 21歲嫌犯本月初才偷渡法國

法國反恐檢察官里卡德表示，嫌犯是21歲的突尼西亞男子名叫奧伊薩育，他在今年9月20日進入歐洲，抵達義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）。（圖擷取自推特）

2020/10/30 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕法國東南部城市尼斯（Nice）昨（29）日爆發持刀砍人恐攻案，造成3死多人受傷。對此，法國反恐檢察官證實，嫌犯是今年21歲的突尼西亞 （Tunisia）移民奧伊薩育（Brahim Aouissaoui）；有報導指出，奧伊薩育在本月初非法偷渡進入法國。

綜合外媒報導，法國尼斯昨一名男子持刀攻擊聖母院教堂的人群，其中一名60歲的婦女遭斬首，另有2人遭割喉身亡，事件共造成3死多人受傷。對此，法國反恐檢察官里卡德（Jean Francois Ricard）表示，嫌犯是21歲的突尼西亞男子名叫奧伊薩育，他在今年9月20日進入歐洲，抵達義大利蘭佩杜薩島（Lampedusa）。

請繼續往下閱讀...

里卡德說，奧伊薩育29日上午6時30分左右乘搭火車抵達尼斯，並於早上8時30分來到教堂，在那裡待了近半小時才動手行兇。奧伊薩育行兇時手持約30公分長的長刀攻擊教堂內的民眾，導致2名女性和一名男神職人員身亡，多人被刺傷，他在警方趕到現場時仍高喊「真主至大」（Allahu Akbar），警方與他對峙過程中共開了14槍並將他逮捕。

里卡德透露，「我們在嫌犯身上找到一本可蘭經和兩支手機，做案用兇刀。還找到一個裝有私人物品的包包，包包旁是兩把未使用的刀子。」他說，嫌犯目前仍在醫院接受治療，傷勢嚴重。

對此，突尼西亞外交部發表聲明，強烈譴責此次的恐怖攻擊事件，並表示聲援法國政府及人民；聲明中強調「拒絕一切形式的恐怖主義和極端主義」，並警告不要「對宗教進行意識形態和政治剝削」。

另外，法國總統馬克宏和內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在當地時間29日下午2時抵達恐攻現場。馬克宏說，會遭受攻擊，是因為法國的自由價值，他強調法國的自由信仰不會屈服於恐怖主義的威脅。

馬克宏也隨即下令增加3倍以上的兵力，投入3千至7千名軍人進駐城市，尤其部署在學校附近，展開「哨兵行動」，巡邏並保護市民，「我們有決心保護所有市民」。

اسمش Brahim Aouissaoui است، بیست و یک ساله از تونس، در ماه سپتامبر وارد ایتالیا میشه، بعد از ۱۴ روز قرنطینه دستور ترک خاک میگیره و بصورت غیرقانونی و بدون درخواست پناهندگی ماه اکتبر وارد #فرانسه میشه، و در عملیاتی تروریستی، سه فرانسوی در کلیسای نوتردام #نیس را میکشد. pic.twitter.com/4Cedppxozb — گل ‌اندام （@golandam_） October 29, 2020

奧伊薩育的母親得知兒子犯下法國尼斯砍人恐攻案，難過地在家中落淚，隨後也接受反恐警察的訊問。（法新社）

法國東南部城市尼斯（Nice）一間聖母院教堂昨（29）日爆發恐攻，造成至少3人死亡、數人受傷。（法新社）

法國總統馬克宏下令增加3倍以上的兵力，投入3千至7千名軍人進駐城市，尤其部署在學校附近，展開「哨兵行動」，巡邏並保護市民，「我們有決心保護所有市民」。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法