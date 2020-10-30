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    普立茲得主葛林華德批拜登文章遭拒刊 憤而離職

    民主黨總統候選人拜登。（美聯社）

    民主黨總統候選人拜登。（美聯社）

    2020/10/30 10:59

    〔中央社〕曾獲普立茲獎的記者葛林華德今天說，他所供職的新聞網站「攔截」拒絕刊登他批評民主黨總統候選人拜登的文章，因此他已辭職。但「攔截」反指葛林華德自甘降低新聞標準。

    53歲的葛林華德（Glenn Greenwald）是率先報導「吹哨者」史諾登（Edward Snowden）爆料美國政府大規模監控計畫的記者之一。

    葛林華德於2013年離開英國「衛報」（The Guardian）；2014年，他與其他兩名記者，連同電子海灣公司（eBay）創辦人歐米迪亞（Pierre Omidyar）共同發起調查性新聞媒體「攔截」（The Intercept）。

    法新社報導，葛林華德在網路日誌發文說：「突如其來的最終（離職）原因是，『攔截』編輯群違反我編輯自由的合約權利，審查了我這週寫的一篇文章，並拒絕刊登，除非我刪除批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的所有段落。」

    但「攔截」反駁葛林華德的說法，稱他是個「鬧脾氣的成年人」，還說把新聞標準降低的人是他自己。

    「攔截」在聲明中表示：「他指控我們有政治偏見，但他才是企圖回收利用一個政治陣營的可疑指控，即（現任總統）川普陣營，還想把這些（可疑指控）洗成貌似新聞的樣子。」

    葛林華德還指控偏袒拜登的新聞媒體，稱這些媒體針對「紐約郵報」（New York Post）近期就拜登之子韓特（Hunter Biden）疑涉貪腐的報導冷處理。

    紐約郵報指稱韓特在烏克蘭的不當商業交易中，藉著安排與拜登接觸，從中牟利。

    由於紐約郵報引據的「題材來源」備受質疑，例如顯然取自韓特去年送修筆記型電腦內存儲的電子郵件，社群網站推特（Twitter）因而限制這篇報導傳播。

    臉書（Facebook）也限制用戶連結這篇報導，並表示報導內容真實性可疑。其他幾個美國新聞媒體也有同樣疑慮。

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