封城前夕巴黎車潮塞破紀錄 民眾購物、聚會忙翻天

法國自當地時間週五起實施1個月全國封鎖。（路透）

2020/10/30 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在歐洲延燒，德國與法國先後宣布實施全國性的有限度封鎖措施。由於法國從宣布到施行僅間隔一天，大批民眾遂趕在封鎖前出城及採購民生用品。

綜合外媒報導，週四是法國二度封城前的最後一個自由日，週五起便得遵守封鎖令直到12月1日，大批民眾便把握最後時間，到超市囤積麵條、衛生紙等必需品，墨水匣和各式電子產品因得在家工作搶購一空，體育用品店的瑜珈墊也被掃空。

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由於封鎖後出入自由受到限制，許多打算在郊區度過這段時間的巴黎人趕在時限內出城，導致週四晚間出現創紀錄的塞車潮，綿延長達700公里

理髮業者的單日業績也獲得爆炸性成長，有人形容是「提前到來的耶誕節」，但業者擔心的卻是真正的耶誕節，因為這可說是一年中最重要的收入季節，若是無法做生意將承受巨大損失；另有不少民眾選擇與親朋好友在酒吧、餐廳聚會，把握封城前夕的歡樂時光。

依照法國政府規定，所有餐廳、酒吧與非必要行業都必須在週四晚間9點關門，人們離家必須取得證明；與前次不同的是，高中以下的學生可以繼續上學，而大學生只能選擇網路課程。

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Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl — Michael E. Webber （@MichaelEWebber） October 29, 2020

巴黎民眾趕在封鎖前出城。（歐新社）

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