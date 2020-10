封城前夕巴黎車潮塞破紀錄 民眾購物、聚會忙翻天

2020/10/30 11:38

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續在歐洲延燒,德國與法國先後宣布實施全國性的有限度封鎖措施。由於法國從宣布到施行僅間隔一天,大批民眾遂趕在封鎖前出城及採購民生用品。

綜合外媒報導,週四是法國二度封城前的最後一個自由日,週五起便得遵守封鎖令直到12月1日,大批民眾便把握最後時間,到超市囤積麵條、衛生紙等必需品,墨水匣和各式電子產品因得在家工作搶購一空,體育用品店的瑜珈墊也被掃空。

請繼續往下閱讀...

由於封鎖後出入自由受到限制,許多打算在郊區度過這段時間的巴黎人趕在時限內出城,導致週四晚間出現創紀錄的塞車潮,綿延長達700公里

理髮業者的單日業績也獲得爆炸性成長,有人形容是「提前到來的耶誕節」,但業者擔心的卻是真正的耶誕節,因為這可說是一年中最重要的收入季節,若是無法做生意將承受巨大損失;另有不少民眾選擇與親朋好友在酒吧、餐廳聚會,把握封城前夕的歡樂時光。

依照法國政府規定,所有餐廳、酒吧與非必要行業都必須在週四晚間9點關門,人們離家必須取得證明;與前次不同的是,高中以下的學生可以繼續上學,而大學生只能選擇網路課程。

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl