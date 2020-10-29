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    曾匿名投書《紐時》痛批川普 白宮「神秘人」身分曝光！

    美國國土安全部前官員泰勒（圖右）表示，他就是那名曾匿名投書紐時，並出書砲轟川普的「匿名者」。（美聯社）

    美國國土安全部前官員泰勒（圖右）表示，他就是那名曾匿名投書紐時，並出書砲轟川普的「匿名者」。（美聯社）

    2020/10/30 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數，先前一名白宮高官曾以「匿名者」身分投書《紐時》專欄，並出書砲轟總統川普，其身分引發眾多猜測，如今這位白宮內鬼身分曝光，原來他就是多次公開反對川普的前國土安全部部長的幕僚長泰勒（Miles Taylor），他在美東時間週三（28日）發聲明表示，他就是當年那名「匿名者」。

    綜合外媒報導，2018年，一名自稱是川普政府內部「反抗軍」成員的白宮高官匿名投書《紐約時報》，抨擊川普道德淪喪，成事不足，敗事有餘，「急躁、愛搞對抗、小氣以及無效率」，當時川普對此相當不滿，氣得要求時任司法部長的塞申斯（Jeff Sessions）調查此事。

    如今泰勒在社群網站上發表聲明，自爆自己就是先前投書《紐時》專欄的「匿名者」。他表示，自己是一名共和黨人，原本希望川普能夠成功，但時間證明是川普是一個缺乏品行的人，「他的個人缺點導致領導上的巨大失敗，而這些失敗可以用美國人喪失的生命來衡量」。

    泰勒宣稱，「在政府的兩年半時間裡，我見證到川普無法勝任自己的工作。每個人都看得到，儘管大多數人因為害怕報復而不敢說出來」、「我們也須確認他的行為，是否值得我們授予他繼續任職的權力，我們面臨一個重大決定，因為我們對川普未來做出的選擇，會影響到我們未來的日子。」他也藉此呼籲選民不要把票投給川普。

    對此，白宮美女發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在推特批評，泰勒是「低級、心懷不軌的騙子和懦夫」，寧願匿名而不行動，選擇洩密而不領導。川普也在推特回應，他並不認識泰勒，也沒聽說過這個人，砲轟他為製造假新聞的媒體工作。

    泰勒2018年投書《紐時》後，接著於2019年11月匿名出版名為「警告」（A Warning）的新書，大談白宮內幕；過去泰勒曾不斷否認自己是匿名者，直到2019年辭職後，他創辦了一個反川普的共和黨團體，並開始定期為美國有線電視新聞網（CNN）撰稿。

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