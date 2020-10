曾匿名投書《紐時》痛批川普 白宮「神秘人」身分曝光！

2020/10/30 00:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選進入倒數,先前一名白宮高官曾以「匿名者」身分投書《紐時》專欄,並出書砲轟總統川普,其身分引發眾多猜測,如今這位白宮內鬼身分曝光,原來他就是多次公開反對川普的前國土安全部部長的幕僚長泰勒(Miles Taylor),他在美東時間週三(28日)發聲明表示,他就是當年那名「匿名者」。

綜合外媒報導,2018年,一名自稱是川普政府內部「反抗軍」成員的白宮高官匿名投書《紐約時報》,抨擊川普道德淪喪,成事不足,敗事有餘,「急躁、愛搞對抗、小氣以及無效率」,當時川普對此相當不滿,氣得要求時任司法部長的塞申斯(Jeff Sessions)調查此事。

如今泰勒在社群網站上發表聲明,自爆自己就是先前投書《紐時》專欄的「匿名者」。他表示,自己是一名共和黨人,原本希望川普能夠成功,但時間證明是川普是一個缺乏品行的人,「他的個人缺點導致領導上的巨大失敗,而這些失敗可以用美國人喪失的生命來衡量」。

泰勒宣稱,「在政府的兩年半時間裡,我見證到川普無法勝任自己的工作。每個人都看得到,儘管大多數人因為害怕報復而不敢說出來」、「我們也須確認他的行為,是否值得我們授予他繼續任職的權力,我們面臨一個重大決定,因為我們對川普未來做出的選擇,會影響到我們未來的日子。」他也藉此呼籲選民不要把票投給川普。

對此,白宮美女發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)在推特批評,泰勒是「低級、心懷不軌的騙子和懦夫」,寧願匿名而不行動,選擇洩密而不領導。川普也在推特回應,他並不認識泰勒,也沒聽說過這個人,砲轟他為製造假新聞的媒體工作。

泰勒2018年投書《紐時》後,接著於2019年11月匿名出版名為「警告」(A Warning)的新書,大談白宮內幕;過去泰勒曾不斷否認自己是匿名者,直到2019年辭職後,他創辦了一個反川普的共和黨團體,並開始定期為美國有線電視新聞網(CNN)撰稿。

Who is Miles Taylor? Said he was “anonymous”, but I don’t know him - never even heard of him. Just another @nytimes SCAM - he worked in conjunction with them. Also worked for Big Tech’s @Google. Now works for Fake News @CNN. They should fire, shame, and punish everybody....