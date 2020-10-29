加國總理、歐盟2高層會談 聚焦WTO革新與中國問題

加拿大總理杜魯道（見圖）今（29）日與兩歐盟領導人進行三方視訊會議，焦點包含WTO革新與處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為。（路透）

2020/10/29 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕趕在美國大選前夕，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟執委會主席（ European Commission President）馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟高峰會主席（European Union Council president）米歇爾（Charles Michel）今（29）日進行三方視訊會議。會談焦點包含世貿組織革新與處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為。

據一名匿名歐盟官員向《加拿大通訊社》透露，會談其中一個焦點是世界貿易組織（WTO）改革。上訴機構（the Appellate Body）是世貿組織調解貿易紛爭的機制，由於美國是世貿組織最大的贊助者，所以能指派上訴機構成員；然而美國總統川普（Donald Trump）控訴世貿組織在裁定貿易糾紛時對美國十分不公，因此自去年12月成員出現空缺之後，美國卻杯葛遴選任命，導致整個上訴機構運作跛腳。

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加拿大貿易部長（Trade Minister）伍鳳儀（Mary Ng）週二（27日）於最近的一次由加拿大領袖組成，美、中並未受邀加入的渥太華集團（Ottawa Group）視訊會議中表示，加拿大受惠於世貿組織公開、透明、有明確規則的世界貿易體系，因此在WTO上訴機構癱瘓之後，加拿大與歐盟創設了替代機構以裁定之後的貿易紛爭；國際貿易律師赫曼（Lawrence Herman）認為創設替代機構是個很好的嘗試，但這無法解決所有問題，不足以彌補川普政府對WTO所造成的破壞。

匿名歐盟官員也透露，此次會談的另一焦點是探討如何加強加拿大、歐盟的關係，共同處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為；由於先前中國為報復加拿大政府逮捕孟晚舟，也拘捕了2名加拿大公民作為人質，歐盟曾對此向中國表示關切，因此激怒了中國。

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