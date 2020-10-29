為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加國總理、歐盟2高層會談 聚焦WTO革新與中國問題

    加拿大總理杜魯道（見圖）今（29）日與兩歐盟領導人進行三方視訊會議，焦點包含WTO革新與處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為。（路透）

    加拿大總理杜魯道（見圖）今（29）日與兩歐盟領導人進行三方視訊會議，焦點包含WTO革新與處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為。（路透）

    2020/10/29 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕趕在美國大選前夕，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟執委會主席（ European Commission President）馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟高峰會主席（European Union Council president）米歇爾（Charles Michel）今（29）日進行三方視訊會議。會談焦點包含世貿組織革新與處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為。

    據一名匿名歐盟官員向《加拿大通訊社》透露，會談其中一個焦點是世界貿易組織（WTO）改革。上訴機構（the Appellate Body）是世貿組織調解貿易紛爭的機制，由於美國是世貿組織最大的贊助者，所以能指派上訴機構成員；然而美國總統川普（Donald Trump）控訴世貿組織在裁定貿易糾紛時對美國十分不公，因此自去年12月成員出現空缺之後，美國卻杯葛遴選任命，導致整個上訴機構運作跛腳。

    加拿大貿易部長（Trade Minister）伍鳳儀（Mary Ng）週二（27日）於最近的一次由加拿大領袖組成，美、中並未受邀加入的渥太華集團（Ottawa Group）視訊會議中表示，加拿大受惠於世貿組織公開、透明、有明確規則的世界貿易體系，因此在WTO上訴機構癱瘓之後，加拿大與歐盟創設了替代機構以裁定之後的貿易紛爭；國際貿易律師赫曼（Lawrence Herman）認為創設替代機構是個很好的嘗試，但這無法解決所有問題，不足以彌補川普政府對WTO所造成的破壞。

    匿名歐盟官員也透露，此次會談的另一焦點是探討如何加強加拿大、歐盟的關係，共同處理中國日益增強的挑釁與人權侵害行為；由於先前中國為報復加拿大政府逮捕孟晚舟，也拘捕了2名加拿大公民作為人質，歐盟曾對此向中國表示關切，因此激怒了中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》歐盟高層中鏢！執委會副主席自曝確診
    2020/10/27 18:46

    武漢肺炎》歐盟高層中鏢！執委會副主席自曝確診
    社論》向脅迫式外交說不
    2020/10/16 05:30

    社論》向脅迫式外交說不

    桃園創業日首辦 能量受各界肯定
    武漢肺炎》自訂規定也不遵守 歐盟執委會主席僅自我隔離7天
    2020/10/06 21:40

    武漢肺炎》自訂規定也不遵守 歐盟執委會主席僅自我隔離7天
    經濟、人權議題延燒 歐盟執委會將提法案制裁中國
    2020/09/16 21:13

    經濟、人權議題延燒 歐盟執委會將提法案制裁中國

    魏應充與樂山院生畢卡平 推共好包
    中國濫捕起訴加國公民 前駐中大使：加國須採更強硬姿態
    2020/06/20 22:55

    中國濫捕起訴加國公民 前駐中大使：加國須採更強硬姿態
    國際今日熱門
    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策
    2020/10/29 00:58

    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策

    難逃強國政治審查 這些寶可夢被改名遭中網友嗆爆
    2020/10/28 22:45

    難逃強國政治審查 這些寶可夢被改名遭中網友嗆爆

    渣男外遇遭砍命根 妻：聖經說要斬斷犯罪根源
    2020/10/28 23:05

    渣男外遇遭砍命根 妻：聖經說要斬斷犯罪根源

    武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用
    2020/10/28 23:45

    武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播