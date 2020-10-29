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    中國男子解除14天隔離聚餐唱KTV 又被判定無症狀感染者

    中國河南省濮陽市通報新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入無症狀感染個案。圖僅示意，與本文無關。（歐新社）

    中國河南省濮陽市通報新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入無症狀感染個案。圖僅示意，與本文無關。（歐新社）

    2020/10/29 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省濮陽市通報新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入無症狀感染個案。43歲的張姓男子入境19天後才檢出陽性，目前正在醫院觀察中。據報，他在完成14天隔離後，曾與友人外出聚餐、唱歌，未料昨日卻被專家判定為無症狀感染者。

    綜合中媒報導，張男自述本月6日搭機從幾內亞飛抵法國，經轉機於8日入境天津集中隔離14天，22日解除隔離後，與隔離同伴搭車入住酒店，再步行前往飯館用餐，返回後就沒外出。

    報導指出，隔天張男獨自前往天津西站搭車，3小時後抵達鶴壁出站由朋友載回濮陽，車上乘客都有戴口罩，張男下車後改搭太太的車返家，下午5時許與友人前往餐廳吃飯，晚間再去唱KTV，接著找代駕送他回家。

    報導提到，張男24日上午並未外出，下午自駕赴當地隔離點集中隔離，3天後疾控中心進行核酸檢測，「結果為陽性」，便轉送傳染病醫院觀察，之後專家綜合流行病學史、臨床表現與實驗室檢測結果，判定其為無症狀感染者。

    報導提及，官方也提醒民眾，若曾在相同時間、地點，有相關活動史或軌跡，做好自我防護、配合相關單位後續工作，若出現發燒、無力等症狀，務必立即到指定醫療院所就診。

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