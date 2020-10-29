川普譴責費城動亂 嗆拜登態度過於「軟弱」

美國總統川普28日譴責費城動亂，並怒嗆對手拜登過於「軟弱」，不願強烈譴責暴力。（美聯社）

2020/10/29 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國費城26日傳出非裔男子華勒斯（Walter Wallace Jr.）與警對峙時中彈，送醫不治，隨後費城爆發連日示威抗議，美國總統川普28日表示，槍擊案是件「可怕的事」，但也批評費城當地的暴力行動，並怒嗆對手拜登過於「軟弱」，不願強烈譴責暴力。

綜合外媒報導，川普28日表示，華勒斯槍擊案是一件「可怕的事」，但允許民眾騷動、任意掠奪而不阻止他們的政府更可怕，聯邦政府將展開調查。川普抨擊對手拜登不願意譴責他們，只因為「暴徒們」支持拜登。並強調，面對這樣的動亂，必須態度強硬、嚴厲譴責，拜登卻過於軟弱，「只會在嘴上說說，而不會行動」。

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川普表示，面對暴力事件政府必須採取行動，不能讓這種事情發生。並提到，自己曾在費城求學，非常喜愛這座城市，不希望暴力出現在這樣美好的地方。川普指出，國民兵已準備好協助平息動亂，但也強調，除非賓州當局要求，否則部隊將不會進入費城。

費城市長肯尼（Jim Kenney）27日透露，曾和賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）討論過聯邦部隊議題，沃爾夫也在同（27）日調動國民兵。

華勒斯的父親日前表示，參與暴力行動以及破壞他人財產是「不尊重」去世的華勒斯。民主黨的拜登28日受訪時則提到，民眾進行示威抗議完全合法且合理，但沒有任何理由行搶劫和動亂，呼籲民眾保持冷靜。經過連續兩夜的示威衝突後，費城在28日晚間9點開始實施宵禁。

費城因非裔男華勒斯槍擊案，連日爆發示威抗議。（法新社）

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