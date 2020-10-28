參加婚禮驚見「新郎是老公」！正宮帶2女兒大鬧阻婚

烏干達一處教堂週日（25日）正在舉行婚禮，突遭一名婦女攜2名女兒闖入，並大聲表示新郎是她的丈夫，要求教會停止這場婚禮。示意圖。（路透）

2020/10/28 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達金賈市（Jinja）一處教堂週日（25日）正在舉行婚禮，突遭一名婦女攜2名女兒闖入，並大聲表示新郎是她的丈夫，要求教會停止這場婚禮。該婦女立刻遭警方趕出去，後來才發現，她的確是30多年前與新郎結婚的「正宮」。

綜合外媒報導，該名大鬧婚禮的婦人是58歲的諾拉（Mary Baseka Norah）。諾拉表示，發現丈夫要娶另名女子為妻時，她跑去找教會人士干預，但對方表示婚禮將繼續進行，諾拉當時還以為教會是在跟她開玩笑，直到當天出席婚禮，看到主婚人唸出丈夫的名字，她才知道這是真的。

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諾拉當下立刻與2名女兒大鬧婚禮，要求立刻停止，然而卻立刻被警方趕出去，諾拉不滿表示，「我是為了阻止我的丈夫娶另外一個女人，我很驚訝警察對我做這樣的事，他們應該要保護我」；諾拉的女兒也質疑「為什麼要趕走我媽？」

報導指出，諾拉1981年與丈夫提巴里拉（Martin Tibalira）結婚，育有2女，但因丈夫頻頻出軌、偷腥，1985年2人就開始分居，不過因為一直沒有辦理相關手續，2人的婚姻在法律上目前尚有效；不過，報導同時也指出，諾拉與巴里拉分居的期間，也和別的男子生下3名小孩。

Drama as woman, 58, storms church to block estranged husband’s wedding plans https://t.co/WWaRRE5IJL #MonitorUpdates — Daily Monitor （@DailyMonitor） October 26, 2020

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