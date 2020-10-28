五中全會維穩 中共加強箝制媒體 全面管控網路言論

中國國家互聯網信息辦公室（即中央網絡安全和信息化委員會辦公室）、國務院新聞辦公室等中國「真理部」，在中共召開十九屆五中全會前下達指令，進一步加緊媒體管控。（取自網路）

2020/10/28 02:39

〔即時新聞／綜合報導〕中共召開十九屆五中全會前夕，一份下達給媒體的重要宣傳指令曝光，從「政治謠言」、「國家領導人」、「意識形態」、「維穩」和「其他」等5個面向，對網路宣傳管控提出詳細要求，顯示中共網路監管部門為了讓五中全會營造出中共領導人口中的穩定祥和的政治和輿論氛圍，進一步加緊媒體管控，而這種管控已成為習近平統治下的「新常態」。

美國之音（VOA）中文網28日報導，被管控的內容包括「境外傳播的有害政治謠言及污蔑攻擊類資訊」、「炒作高層內鬥、權鬥、二十大人事佈局、下屆領導班子、確立接班人的資訊」、「攻擊、調侃、造謠領導人及重要講話的有害資訊」、「涉人事變動關聯領導人的有害資訊，如派系鬥爭、習派等」、「發佈港獨、台獨及支援港、台獨人物言論的資訊」、「攻擊我國政治制度、社會體制、黨和政府的有害資訊」、「吐槽五中全會管制的負面信息，如擾民、民不聊生信息」等。

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主要報導中國社會和政治的網路平台「中國數據時代」（China Digital Times），22日刊出被稱為中國「真理部」所發佈的有關五中全會的宣傳指令。「真理部」是英國作家喬治歐威爾知名政治諷刺小說「1984」裡描述的大洋國4大政府機構之一，主要負責根據現實和宣傳需要，改寫歷史文獻，報紙和文學著作，或者人為地製造「真理」。而中國所謂「真理部」，是對中共中央宣傳部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）、國務院新聞辦公室（國新辦）、中央精神文明建設指導委員會辦公室（中央文明辦）、國家廣播電視總局（廣電總局）、國家新聞出版署、文化部等一系列言論出版審查機構的總稱。

網信辦近2個月接連下達指令，要求凡涉及美國大選議題，各新聞網站不直播、不開設專題、不轉載涉中言論；不得評判美國總統川普的選情，不得發布對民主黨候選人拜登團隊的傾向性言論，尤其上屆大選準確預言川普勝出的「義烏指數」，不得炒作或轉載境外媒體相關內容，更不能轉載報導中方希望誰勝選等傾向性看法。前述通知還禁止網路各平台的熱榜、熱搜等在首頁、首屏、頭圖區、熱搜榜等重要位置推送涉及惡性刑事案件、群體性事件、校園侵害事件等報導，以及擅自轉引境外消息等。

分析家指出，中共歷來都會在重要會議召開前發佈相關規定，加緊對媒體的管控。長期遭到監控的北京人權活動人士胡佳指出，在中共「頂級」會議召開前，對媒體的管控也是「頂級」，這種管控已成為習近平時代的「新常態」。每年「兩會」（中國人民代表大會、中國人民政治協商會議）是維穩高峰，但黨代會在權力上更為核心，就像權力分贓的黑箱，在此期間不容社會內部造次。

胡佳指出，中共網路監管部門對媒體的管控，範圍涵蓋各個網路平台，並延伸到自媒體、串流媒體（Streaming media）。這些網路平台若不全面貫徹執行規定，在審查過程中出現疏漏，將受到懲罰、付出代價，輕則涉事的應用程式被限期整頓改善，重則被迫停止營運、下架。

前中國青年報「冰點」專欄主編李大同則說，中共愈是加強控制，就愈表明中共對其統治的合法性缺乏信心，「他們從來都是惶惶不可終日，你以為這個政權強大嗎？這個政權一點也不強大，如果強大的話，他們就會公開。」俄羅斯總統普廷尚且敢在網路直播中與民眾交流，回答針對他涉及貪腐的提問，「哪個中共領導人能有這種自信和膽識？」中國已經成為警察國家，中共當局現在就靠警察統治，甚至還不如晚清時的統治者，「這種統治還能維持多久？」

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