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    美國三大傳媒立場偏頗 川普負面新聞高達92.4％

    研究機構指出，美國三家媒體業巨頭在其晚間新聞內，過度播放有關川普的負面新聞，其占比竟高達92％，而民主黨候選人拜登的負面新聞卻只有34％。（路透）

    研究機構指出，美國三家媒體業巨頭在其晚間新聞內，過度播放有關川普的負面新聞，其占比竟高達92％，而民主黨候選人拜登的負面新聞卻只有34％。（路透）

    2020/10/28 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體研究機構最近發佈了一份調查報告，內容指出，在美國大選的前幾個月，美國三大傳播公司在晚間新聞內容的選擇上非常偏頗，總統川普的負面新聞佔比高達92.4％，然而拜登的負面新聞佔比卻只有34％。

    美國媒體研究中心（Media Research Center）表示，他們分析了美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及國家廣播公司（NBC）於7月29號至10月20日此段期間播出的每一集晚間新聞。

    他們發現，這三家媒體合計共839分鐘的內容是播放有關川普的新聞，而其中高達92.4％的時間是在散播川普的負面消息；相反地，民主黨的拜登雖然只分到了269分鐘，但也只有34％的內容是負面新聞。

    報告也顯示，與4年前相比，此三大媒體公司對川普的攻擊顯然「更為猛烈」。2016年時，川普的負面新聞總則數為623則，今年卻上升到了822則；而拜登僅有31則，比4年前的民主黨總統參選人希拉蕊還少了114則。

    研究總監諾耶斯（Rich Noyes）指出，這些媒體明顯的在傾力批評總統，沒有試圖平衡他們的報導內容，並且也無視了可能會傷害到拜登形象的話題，例如最近拜登次子杭特的「電郵門」醜聞。

    諾耶斯對此批評，媒體應該要為選民公正的報導候選人，讓選民依照自己的價值觀去投下選票，但這四年來，這些媒體卻反而拋棄了它應有的身份，親自下場參與競選。

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