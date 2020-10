美國三大傳媒立場偏頗 川普負面新聞高達92.4％

2020/10/28 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國媒體研究機構最近發佈了一份調查報告,內容指出,在美國大選的前幾個月,美國三大傳播公司在晚間新聞內容的選擇上非常偏頗,總統川普的負面新聞佔比高達92.4%,然而拜登的負面新聞佔比卻只有34%。

美國媒體研究中心(Media Research Center)表示,他們分析了美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)及國家廣播公司(NBC)於7月29號至10月20日此段期間播出的每一集晚間新聞。

他們發現,這三家媒體合計共839分鐘的內容是播放有關川普的新聞,而其中高達92.4%的時間是在散播川普的負面消息;相反地,民主黨的拜登雖然只分到了269分鐘,但也只有34%的內容是負面新聞。

報告也顯示,與4年前相比,此三大媒體公司對川普的攻擊顯然「更為猛烈」。2016年時,川普的負面新聞總則數為623則,今年卻上升到了822則;而拜登僅有31則,比4年前的民主黨總統參選人希拉蕊還少了114則。

研究總監諾耶斯(Rich Noyes)指出,這些媒體明顯的在傾力批評總統,沒有試圖平衡他們的報導內容,並且也無視了可能會傷害到拜登形象的話題,例如最近拜登次子杭特的「電郵門」醜聞。

諾耶斯對此批評,媒體應該要為選民公正的報導候選人,讓選民依照自己的價值觀去投下選票,但這四年來,這些媒體卻反而拋棄了它應有的身份,親自下場參與競選。

