林鄭月娥：下月起在中國港人回港 免14日檢疫

香港特首林鄭月娥今日表示，下月起將安排在中國的香港居民回港可免14日檢疫，她也透露先前做出的社交距離措施將於本週四屆滿，之後將開放公眾泳灘。（美聯社）

2020/10/27 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在全球升溫，香港特首林鄭月娥今日表示，下月起將安排在中國的香港居民回港可免14日檢疫，她也透露先前做出的社交距離措施將於本週四屆滿，之後將重新開放公眾泳灘。

綜合港媒報導，林鄭月娥今日表示，因疫情回穩，下月起將先容許由中國回香港的港人，豁免檢疫14天，不過她也強調，在實施初期會有配額，當局也會持續努力爭取恢復跨境人員往來，不過通關問題涉及兩地，仍須雙方都滿意才行。林鄭也透露，一系列社交距離措施將於週四午夜屆滿，雖然還沒有大幅度放寬的條件，但下月將會先重新開放公眾泳灘。

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雖然新加坡樟宜機場再爆出有2名員工染疫，針對與新加坡建立的「旅遊泡泡」，林鄭表示不受影響，並指兩地在控制疫情以及制度上很相近，目前兩地「旅遊泡泡」的工作仍在繼續，預計將於下月推行。

林鄭也指出，當局之後將在港島、九龍、新界東及新界西設立長期性的社區檢測中心，之後若遇疑似群聚感染，將可迅速動員提供檢測服務，若有市民想外出也可到這些中心進行自費檢測，並在獲取核酸檢測陰性證明後，以健康碼、航空旅遊泡泡等方式出境。

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