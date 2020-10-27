瑞典研究：美國共和黨越來越像專制政黨

美國總統川普在2019年5月在橢圓形辦公室會見匈牙利總理奧班。（彭博檔案照）

2020/10/27 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典哥德堡大學（University of Gothenburg）一項關於政治認同的大型研究發現，美國共和黨已開始變得更像是一個專制政黨，變得更加不自由和民粹主義，使其類似於匈牙利青年民主黨（Fidesz）和土耳其正義發展黨（AKP）等威權執政黨。

美國有線電視新聞網（CNN）26日報導，研究報告主要作者、哥德堡大學多元民主中心（V-Dem Institute）副主任呂曼（Anna Luehrmann）指出，美國共和黨對政治對手不尊重、鼓勵暴力，侵犯少數族群的權益；在共和黨籍的美國總統川普上任前後，這些行為都明顯增加。

請繼續往下閱讀...

研究人員發現，自2000年以來，美國民主黨也變得更加民粹主義和反精英主義，但程度上不如共和黨，沒有表現出朝向反自由主義（illiberalism）的類似轉變。共和黨的反自由主義傾向，使其與歐洲傳統政黨的距離進一步拉大，走向更為專制的體制。

研究人員特別關注每個政黨在維護民主規範和捍衛民主進程方面的意願。呂曼說，這種趨勢可以被描述為「有毒的兩極分化」（toxic polarization），美國的情況是，分歧不再只是對政策的看法不同，而是至少有一個政治團體似乎依循「採取一切必要手段來實現政策目標」的路線。

這項研究是同類研究中規模最大的，檢視1970年至2019年期間169個國家政黨認同的轉變，研究基於665名專家根據30項指標所做的評估。

然而，美國並非唯一一個出現反自由主義趨勢的國家。研究表明，這種轉變是一種全球現象，世界各地民主國家的中間派執政黨變得愈來愈不自由，對政治多元主義的承諾降低，妖魔化政治對手，不尊重少數族群的基本權益，並鼓勵政治暴力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法