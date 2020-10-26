5800多萬人已投票！美大選倒數 共和黨選民投票數緊追

《福斯新聞》報導，目前美國已5800萬多人投票，共和黨與民主黨票數差距正逐漸縮小。右為現任總統川普，左為民主黨候選人拜登。（左圖法新社檔案照，右圖路透檔案照）

2020/10/26 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選持續進行中，美國公民可持續投票至11月3日為止，美國媒體報導，目前已有5800萬票已經投完，雖然民主黨在初期領先，但共和黨已經開始縮小票數差距。

根據美國《福斯新聞》報導，2020年美國總統大選，由爭取連任的共和黨候選人、總統川普（Donald Trump）對決民主黨候選人、前副總統喬．拜登（Joe Biden），距離投票截止日還有8天，迄今已有超過5800萬人投票，雖然民主黨在初期票數領先，但共和黨選票正在逐漸縮小差距。

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據了解，美國大選投票制度與台灣不同，各州選民投票前須先上網或至指定地點登記，並表明自己所屬黨籍，另可在投票日（11/3）前親自前往提前投票，部分州政府開放民眾申請以郵寄方式完成投票，雖然尚未開票，選民在登記時的表態也成為觀察重點指標。

《福斯新聞》知名主持人史蒂夫·希爾頓（Steve Hilton）說，「選舉不是『你是否喜歡川普總統行為』的民意調查」，而是在「兩個政策迥異的候選人」當中做出選擇。他形容，此次大選是「人民與建制派的對決」。

川普上週在最後一場辯論會上曾表明，「我不是典型的政治家」，也抨擊拜登等政客「光說不練」。希爾頓認為，這就是美國「建制派」討厭川普的原因，「比起行動，統治階級更喜歡用說的。」

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