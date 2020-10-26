泰國國會為示威開特別會議 反對派籲總理下台

泰國國會進行特別會議，反對黨領袖宋蓬在會中呼籲帕拉育辭職。（美聯社）

2020/10/26 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國會今（26）日舉行特別會議，試圖解決國內近日的示威動亂及政治矛盾。反對黨泰國為泰黨（Pheu Thai Party）領袖宋蓬（Sompong Amornvivat）會議中針對總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，總理是造成目前泰國問題的原因之一，呼籲帕拉育辭職。

綜合外媒報導，泰國今（26）日展開為期2天的特別會議，兩院議員731人中共有450人出席。帕拉育在國會致詞中提到，政府意識到這是一個變革的時代，但也必須承認，仍有成千上萬的人不希望看到混亂帶來的變化，帕拉育也呼籲國會在不同的觀點中取得平衡，反對派和示威者則對會議是否能解決危機持懷疑態度。

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宋蓬表示，總理是目前泰國主要的阻礙和負擔，宋蓬也直接向帕拉育喊話，「請辭職吧，讓一切能夠順利結束」。宋蓬也批評帕拉育對於危機的處理，呼籲當局釋放被拘留的示威者，釋出善意以結束僵局，並強調，總理應該對年輕示威者的訴求持開放態度，不應繼續拖延修憲的過程。

泰國的學運自今年7月爆發，要求修改軍政府制定的憲法，並要求總理帕拉育下台，近日的示威焦點也轉移至君主制改革。泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）因長期待在德國境內「遙控泰國政治」，日前被德國外長公開譴責，示威者預計將在今（26）日晚間5點（台灣時間晚間6點）在德國大使館外進行示威，呼籲柏林介入調查。

泰國國會今日舉行為期2天的特別會議，針對國內近日的示威動亂及政治矛盾進行討論。（歐新社）

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