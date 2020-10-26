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    中共五中全會》王岐山、朱鎔基曝光 被指「擁美派」佔上風

    中共國家副主席王岐山線上現身上海外灘金融峰會。（資料照，路透）

    中共國家副主席王岐山線上現身上海外灘金融峰會。（資料照，路透）

    2020/10/26 08:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中共權鬥牽扯到美國總統大選？中共第十九屆五中全會即將從今日起在北京召開，而會前各種跡象顯示，中共檯面下權鬥激烈，尤其是，中共國家副主席王岐山及前總理朱鎔基的連接現身，被分析，在美中緊張關係中，擁美派暫時取得上風。

    綜合媒體報導，中共五中全會預定今日起到29日在北京召開，北京已經提高警備等級，舉行的京西賓館更是戒備森嚴，由於四中全會曾爆出1人死亡，本次的五中全會更關係到是否有接班人、習近平是從總書記變「黨主席」等問題，格外受到矚目。

    之前，傳出王岐山遭冰凍、心腹更一個個落馬被處理，被視為是與習近平撕破臉的跡象，但是，10月23日，中共國務院前總理朱鎔基92歲生日，當天他穿紅袍在醫院慶生的照片在網絡流傳，接著10月24日，王岐山以線上致辭方式，出席在上海召開的第二屆外灘金融峰會。

    而正戰的如火如荼的美國大選，原來被認為領先的民主黨拜登，被爆出他兒子杭特「電郵門」事件，不止有性醜聞，更扯到一堆包括拜登在內的民主黨大咖都在中國發大財，更疑與現任中共領導人習近平有「交易」，形成更詭譎的美中關係。

    熟悉中國政治情勢的名嘴陳破空分類中共政治態勢，把習近平歸類為反美派，而王岐山等人歸為擁美派，王、朱這兩人在五中全會前現身，顯示反習派中的擁美派暫時取得上風。

    中共前總理朱鎔基92歲生日慶生影片在網上流傳。（圖擷取自微博）

    中共前總理朱鎔基92歲生日慶生影片在網上流傳。（圖擷取自微博）

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