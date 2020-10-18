習近平南行急返北京 同天網傳王岐山「因病下課」

中共國家主席習近平。（美聯）

2020/10/18 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平本月南下廣東，參加深圳特區建立40週年活動，不過在演講過程中頻頻咳嗽，隨後即返回北京，比預定行程至少少了3天，各種謠言滿天飛，從病變講到政變，不過，肯定的是，就在習近平返北京的同一天，網路上爆傳一份王岐山「因病下課」的文章，還稱可能接班人是是上海市委書記李強。

綜合媒體報導，習近平本月13日南下廣東，14日參加深圳特區建立40週年慶祝活動，在演講時，頻頻咳嗽，數度中斷談話，這個畫面並透過央視直播傳出來，被懷疑他的健康欠佳，15日即返回北京，比預定行程縮減至少3天左右。

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習近平返北京的原因，外界觀點不一，但是，同一天，網上也傳出中共五中全會新的人事佈局，不過被稱是以暗語書寫，美國學者韓連潮採取翻譯文貼在網上「【五中全會欲結新朋黨？】以下信息為國內網友轉來，真實性無法確認，試翻譯如下：王岐山因病下課；李強（傳說中的習近平接班人之一，上海市委書記）接副總理或國家副主席並兼上海書記；黃坤明接王滬寧；王小洪接公安部長；蔡琦可能去全國政協；李小鵬接北京市委書記，但沒有最後定。五中全會主要內容。請讀者自判。」

韓連潮解釋，原文採暗語，主要是為方便在審查嚴厲的中國社交網路流傳。

韓連潮還留言說：「這則消息無論真假，都值得認真對待。1，中共黨內人事安排，表面有制度，實質是個人意志，現在習高壓全黨，講規矩就是習說了算，誰反對誰必遭嚴懲。2，我是流氓我怕誰？槍在手刀把子在手。3，2022年20大對習關鍵，兄弟夥提前佔位，確保萬無一失；3，有些人現在替不了現常委，但先去卡位，而後20大上位。」

前中共黨校教授蔡霞除了轉貼這篇文之外，也指出「也有對這信息表示懷疑的，是因其超出了人們想像的底線、範圍、正常邏輯。許多網友是以善良之心看事情，認為這不可能。但國內自2013年以後、世界上自中共病毒疫情以來，多少事一再超出人的良知底線。事實表明，他們毫無底線！2013以來習一幫狐朋狗友結黨營私爬上高位，捧一人而保權分贓還少嗎？！特再推。」

中共國家副主席王岐山。（路透）

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