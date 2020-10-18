為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平南行急返北京 同天網傳王岐山「因病下課」

    中共國家主席習近平。（美聯）

    中共國家主席習近平。（美聯）

    2020/10/18 10:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平本月南下廣東，參加深圳特區建立40週年活動，不過在演講過程中頻頻咳嗽，隨後即返回北京，比預定行程至少少了3天，各種謠言滿天飛，從病變講到政變，不過，肯定的是，就在習近平返北京的同一天，網路上爆傳一份王岐山「因病下課」的文章，還稱可能接班人是是上海市委書記李強。

    綜合媒體報導，習近平本月13日南下廣東，14日參加深圳特區建立40週年慶祝活動，在演講時，頻頻咳嗽，數度中斷談話，這個畫面並透過央視直播傳出來，被懷疑他的健康欠佳，15日即返回北京，比預定行程縮減至少3天左右。

    習近平返北京的原因，外界觀點不一，但是，同一天，網上也傳出中共五中全會新的人事佈局，不過被稱是以暗語書寫，美國學者韓連潮採取翻譯文貼在網上「【五中全會欲結新朋黨？】以下信息為國內網友轉來，真實性無法確認，試翻譯如下：王岐山因病下課；李強（傳說中的習近平接班人之一，上海市委書記）接副總理或國家副主席並兼上海書記；黃坤明接王滬寧；王小洪接公安部長；蔡琦可能去全國政協；李小鵬接北京市委書記，但沒有最後定。五中全會主要內容。請讀者自判。」

    韓連潮解釋，原文採暗語，主要是為方便在審查嚴厲的中國社交網路流傳。

    韓連潮還留言說：「這則消息無論真假，都值得認真對待。1，中共黨內人事安排，表面有制度，實質是個人意志，現在習高壓全黨，講規矩就是習說了算，誰反對誰必遭嚴懲。2，我是流氓我怕誰？槍在手刀把子在手。3，2022年20大對習關鍵，兄弟夥提前佔位，確保萬無一失；3，有些人現在替不了現常委，但先去卡位，而後20大上位。」

    前中共黨校教授蔡霞除了轉貼這篇文之外，也指出「也有對這信息表示懷疑的，是因其超出了人們想像的底線、範圍、正常邏輯。許多網友是以善良之心看事情，認為這不可能。但國內自2013年以後、世界上自中共病毒疫情以來，多少事一再超出人的良知底線。事實表明，他們毫無底線！2013以來習一幫狐朋狗友結黨營私爬上高位，捧一人而保權分贓還少嗎？！特再推。」

    中共國家副主席王岐山。（路透）

    中共國家副主席王岐山。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    權鬥致死？成都大學黨委書記毛洪濤溺斃 中國10億點擊要真相
    2020/10/18 07:37

    權鬥致死？成都大學黨委書記毛洪濤溺斃 中國10億點擊要真相
    「習核心」為何不安？ 專家：反映習近平高度不自信
    2020/10/10 05:58

    「習核心」為何不安？ 專家：反映習近平高度不自信

    解析熱門投資標的
    下一個目標是王岐山？蔡霞：習近平要用他又怕造反
    2020/10/09 06:57

    下一個目標是王岐山？蔡霞：習近平要用他又怕造反
    習近平有野心「收復」台灣？ 蔡霞鐵口直斷：他有這想法
    2020/10/07 00:18

    習近平有野心「收復」台灣？ 蔡霞鐵口直斷：他有這想法
    中共內鬥白熱化！紅二代批習近平：步毛澤東後塵
    2020/10/05 00:46

    中共內鬥白熱化！紅二代批習近平：步毛澤東後塵
    國際今日熱門
    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離
    2020/10/18 00:14

    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離

    印度童婚問題嚴峻 總理莫迪：盡速修改女性最低婚齡
    2020/10/17 10:56

    印度童婚問題嚴峻 總理莫迪：盡速修改女性最低婚齡

    泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」
    2020/10/17 12:17

    泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」

    捍衛戰士成世代經典 阿湯哥、製片獲頒美軍「榮譽飛行員」
    2020/10/17 11:39

    捍衛戰士成世代經典 阿湯哥、製片獲頒美軍「榮譽飛行員」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播