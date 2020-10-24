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    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser，圖中）在《外交家》（The Diplomat）雜誌刊文中表示，美國民調指出護衛台灣的支持度上升。（資料照）

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser，圖中）在《外交家》（The Diplomat）雜誌刊文中表示，美國民調指出護衛台灣的支持度上升。（資料照）

    2020/10/25 01:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）在《外交家》（The Diplomat）雜誌的刊文中指出，美國民調顯示，護衛台灣的支持度上升。

    葛來儀24日在推特發文分享，並簡短引述她與CSIS中國權力計畫研究員馬修・法奈奧勒（Matthew P. Funaiole）共同發表於《外交家》雜誌，題為「美國民調顯示協防台灣的支持度上升」的分析。文章指出，中國政府持續以軍事行動施壓台灣，儘管美國國會一貫大力支持台灣，然而美國民眾卻對此不甚關注。不過，新數據可能翻轉了此觀點。

    智庫「芝加哥全球事務委員會（the Chicago Council on Global Affairs／CCGA）」的年度調查向來顯示，美國民眾對於防禦台灣興致缺缺。今年最新的民調揭露，有41％的美國人在中國侵略台灣的情況下，支持美國採取軍事行動。而這是自1982年以來的最高支持度。

    另外，根據CSIS今年夏天針對美國民眾進行調查，如果美國在亞太地區的盟友或夥伴收到中國的威脅，以1至10分來評比美國協防的重要性，1分為不值得冒險保護盟友與夥伴，10分為值得為盟友承擔風險。

    葛來儀指出，而結果顯示，事實上，美國人做足了協防台灣的風險準備。美國民眾願意協防台灣的平均得分為6.69分（滿分10分），高於協防澳洲（6.38），與協防日本（6.88）和韓國（6.92）的支持度相當。

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