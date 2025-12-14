為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    國際

    恐怖畫面曝光！澳洲槍手天橋開火遭圍毆 民眾怒踩頭喊「打死他」

    2025/12/14 18:05 編譯陳成良／綜合報導
    網路上流出的影片截圖顯示，澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案現場，2名槍手手持雙管霰彈槍行兇。其中一名黑衣槍手站在行人天橋上朝遠處射擊，另一人則在天橋下方行走。（圖取自X平台）

    網路上流出的影片截圖顯示，澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案現場，2名槍手手持雙管霰彈槍行兇。其中一名黑衣槍手站在行人天橋上朝遠處射擊，另一人則在天橋下方行走。（圖取自X平台）

    澳洲雪梨知名的邦迪海灘（Bondi Beach）今（14）日驚傳槍擊事件，正值當地猶太社區舉行「光明節」（Chanukah）慶祝活動之際，據澳洲新聞網（News.com.au）報導，網路上流出的恐怖畫面顯示，2名身穿黑衣的槍手站在橫跨海灘區域的陸橋上，持雙管霰彈槍朝人群開火，槍聲響徹整個街區。

    新南威爾斯州（NSW）警方已發布緊急聲明，呼籲民眾避開該區域並尋找掩護。初步消息指出，包括一名警員在內多人中彈受傷。目前已知一名槍手遭警方擊斃，另一名槍手受傷被捕，正由救護人員搶救中。

    社群平台X上流傳的影片顯示，2名黑衣男子手持疑似雙管霰彈槍，站在高處路段肆意開火，身旁還停有車輛。另一段影片則拍到，這2名男子隨後倒臥在地面，周圍散落著霰彈槍彈殼。

    民眾憤怒踩頭 警方急拉開

    現場氣氛極度緊張，一段影片錄下憤怒民眾圍住倒地槍手的畫面。一名男子大喊：「X的打死他！（F**king bash him!）」隨即朝其中一名槍手的頭部猛踩，隨後被趕到的員警拉開。另一段畫面則顯示，警方正對其中一名倒地男子進行心肺復甦術（CPR），一旁的圍觀群眾則驚呼：「他死了。」

    報導指出，槍擊發生時，邦迪海灘正在舉行猶太社區的年度盛事「海邊光明節」（Chanukah by The Sea），活動原定下午5點至9點在兒童遊樂場附近舉行。目前尚不清楚槍手動機是否直接針對該宗教活動，警方正封鎖現場進行全面調查。

    雪梨知名海灘驚爆大規模槍擊 已知10死數十人傷 2嫌被捕

