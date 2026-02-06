我納入美「北約+」軍售待遇 顧立雄：M1A2T戰車、海馬士今年全數交運

陸軍M1A2T戰車陸續成軍，成為我國新一代戰甲車主力。（資料照）

對美軍購好消息！國防部長顧立雄證實，隨著全球供應鏈產能逐步恢復，美國政府為改善對台軍售效率，已修訂武器出口管制法，讓台灣享有與「北約+」成員國同等的軍售待遇。他並詳細列出今年交運清單，指出若今年度總預算順利通過，包括陸軍主力M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等，今年都將全數解繳或分批抵台。

顧立雄近日與媒體餐敘時說，先前受疫情與俄烏戰爭影響，全球供應鏈產能受阻，但隨著產能恢復及美方行政程序的加速，目前多數軍售案皆依照節點陸續交運。他特別提到，美國給予台灣「北約+」成員國的待遇，將有助於大幅加速對台軍售的行政審查程序。

針對各界關注的指標性武器裝備進度，顧立雄逐一盤點指出，只要今年度的國防總預算能順利獲得立法院通過，陸軍採購的一百零八輛「M1A2T戰車」今年就可以「全數解繳」；此外，具備強大打擊能力的「海馬士多管火箭系統（HIMARS）」、以及岸置「魚叉飛彈」系統，也都會在今年陸續分批交運。

在無人機與不對稱戰力方面，顧立雄也揭露了詳細的交運清單。包括「MQ-9B」高空無人機、美方最新型的「彈簧刀300」滯空攻擊彈藥、「ALTIS 600」無人機，以及「MS-110」偵照莢艙、「火山布雷系統」、「第三代陸區系統」等，全數都會在今年內依排程分批運抵台灣。

顧立雄強調，為了持續提升整體軍備量能，國防部透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念；同時也推動國內各兵工廠的彈藥生產線興建與擴建、進行產能升級，以提升關鍵彈藥的生產及儲備能量。希望能滿足提高戰備存量的需求及訓練消耗，藉此創造超過4千億元的產值與9萬名工作機會，兼顧國防需求與促進國內就業。

不過，媒體注意到顧立雄並未將F-16V列入陸續交運的清單，據空軍參謀長李慶然中將去年在立法院答詢說法，雖然美國原廠已加開產線、加班生產，但仍遇上進度延宕問題。李慶然當時說，空軍評估這66架F-16V BLK70型戰機，要在明年底全數交運的風險相當高。

