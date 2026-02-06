為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    機器狗、水下滑翔機入列！國防創新小組啟動「快速驗測」

    2026/02/06 07:35 記者方瑋立／台北報導
    副總統蕭美琴1月參訪東元電機與義美公司，操作無人載具「機器狗」。（圖擷自蕭美琴臉書）

    副總統蕭美琴1月參訪東元電機與義美公司，操作無人載具「機器狗」。（圖擷自蕭美琴臉書）

    為加速引進民間新興科技，國防部長顧立雄近日向媒體揭露「國防創新小組（DIU）」最新進展。他指出，今年將針對「四足機器人」（俗稱機器狗）、繫留型無人機、水下滑翔機等10項裝備進行「少量現貨測試」；同時也將執行衛星影像AI自動辨識、擴增實境（AR）智慧作戰系統等三項原型開發。他強調，將透過「快速驗測」確認是否符合作戰需求，一旦成熟就「快速建案、儘速獲得」。

    符合作戰即「快速建案儘速獲得」

    顧立雄近日在媒體餐敘上透露，國防部高度關注新興科技在軍事上的應用，國防創新小組積極探尋民間成熟產品。在「原型開發」方面，今年鎖定三大重點：衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境（AR）智慧作戰系統，以及智慧化倉儲管理。

    在「現貨測試」部分，顧立雄列舉詳細清單，包括四足機器人、繫留型無人機、輕兵器火控系統、聲學追蹤、水下滑翔機等10項裝備，將直接進行少量採購並測試。

    顧立雄說明未來的建軍模式將更為靈活，透過規劃更多國外已部署、有實績的新興裝備，運用原型開發或小批量採購的方式，快速驗測新興科技是否符合作戰需求。目前已列入評估的還包括無人地面載具、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等。

    顧立雄強調，目標是運用最新的武器裝備來發展戰術戰法，並透過資料治理與數位治理，奠定引進、強化AI治理的能力，加速國軍現代化進程。

