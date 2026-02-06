陸軍基地訓練玩真的！顧立雄：今年起仿美軍實施10天9夜24H對抗

陸軍2025年「陸勝一號」操演透過7天6夜不間斷的實兵對抗演練，務實驗證戰備訓練成效。（陸軍司令部提供）

國軍「實戰化」訓練強度再升級，不只漢光演習，連平時的基地訓練都將更加嚴苛。國防部長顧立雄證實，陸軍各部隊今年起將執行「新式兵科基地訓練」，全面汲取美軍訓測經驗。最重大的變革在於，過去5天4夜的戰術測驗，將調整為依作戰計畫實施「10天9夜」，且是採取「24小時連續對抗」的方式進行，藉以磨練官兵的作戰意志與戰場抗壓性。

顧立雄近日向媒體指出，陸軍兵科基地訓練的調整，是為了結合作戰進程。新制將區分為「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」等三個階段。與過往相比，重點在於拉長測驗天數與連續性，除驗證地面部隊的協同作戰能力外，更強調在長時間、高壓力的環境下，官兵能否維持戰力。

此外，針對一年期義務役的訓練銜接，顧立雄也透露具體規劃。他表示，目前以一年期義務役為主編成的步兵營，由於大學畢業役男要等到2027年才會大量入伍，目前進來的多是高中畢業生，人數較少。

顧立雄也證實，今年將安排這些一年期義務役男，配合「聯兵584旅」進訓三軍聯合火力實彈測考。測考重點將放在「陣地防禦」、「通聯指管」、「火力支援協調」等聯合軍兵種作戰科目，期望透過實戰化的測考，強化部隊的聯合拘束打擊能力。據了解，這項義務役與作戰部隊協同測考的演訓，有望在今年11月登場。

