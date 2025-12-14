雪梨知名海灘驚爆大規模槍擊！已知9死10多傷 2嫌「1擊斃1落網」

雪梨旅遊勝地「邦迪海灘」今天（14日）下午驚傳大規模槍擊事件，有人拍到槍手身影，海灘數百人驚慌逃竄。（圖翻攝自X平台）

首次上稿 17:55

更新時間 18:33（更新死傷狀況）

澳洲雪梨旅遊勝地「邦迪海灘」（Bondi Beach）今天（14日）下午驚傳大規模槍擊事件，數百人驚逃，目前有至少9人身亡，另有10多人受傷送醫，2名掃射槍手據悉1名被當場擊斃，另一名已落網。另外，網上也曝光槍手行兇過程的影片，引發熱議。

綜合外媒報導，邦迪海灘今天舉辦猶太教「光明節」（Hanukkah）活動，2名身著黑衣的槍手這天下午6點多（台灣時間14日下午3點多）手持步槍到邦迪海灘無差別掃射群眾，數人當場中槍倒地，有目擊者驚恐表示，有至少10個人倒臥在血泊中。網上流傳的畫面可以看到，海灘上有數百人驚慌逃竄，背景傳出警笛聲，不時還有槍聲。

新南威爾斯州警方第一時間通報群眾遠離邦迪海灘，目前已逮捕1名槍手，另外1名則是被擊斃。網上另一段影片可以看到，有民眾在海灘停車場拍攝到2名黑衣槍手的身影，可以看到其中一人先朝底下海灘射了一槍，接著2人往下走繼續行兇。

最新消息指出，目前確認有9人身亡，當中包括兒童，另有10多人受傷。據稱槍手在現場開了50多槍。

Praying for all those at Bondi Beach which was hosting a Jewish event for the first night of Hanukkah.

Enough.

???? ???????? ❤️ pic.twitter.com/9942NDLi8s — Dan Wootton （@danwootton） December 14, 2025

A mass shooting on Bondi Beach with some horrific images out there, RIP to the innocents just living in this angry world.????pic.twitter.com/wuihkzbyUz — Matt Casey ???????????????????????????? ???????? （@MattCas04807118） December 14, 2025

邦迪海灘出現不少傷者。（美聯社）

武裝警察在邦迪海灘戒備。（法新社）

