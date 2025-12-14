大學生2樓開趴超瞎理由要求1樓炸雞店分潤 被罵翻跟老闆道歉了！

台中炸雞名店「美軍炸雞」老闆Jimmy日前與一群逢甲大學行銷系學生起糾紛。（圖翻攝自美軍炸雞IG）

台中逢甲大學一群行銷系學生日前包下中區餐酒館「榕之島」二樓的複合式空間辦派對，與一樓外頭的炸雞名店「美軍炸雞」老闆發生糾紛，原因竟然是因為這群學生想要「0成本抽成」，宣稱因為他們的人上二樓會經過炸雞店，為該店帶來人流，主動向老闆提出合作分潤，老闆當場拒絕，沒想到學生在社群發文抱怨，還以惡劣字眼指控店家，反遭全網撻伐。隨著輿論延燒，當事學生代表向外界發表道歉聲明，也親自傳訊息向老闆道歉。

這起事件發生在11月底，逢甲大學行銷系學生在榕之島二樓包場開趴，因學生主辦單位自認為為一樓的美軍炸雞帶來額外人流，主動向老闆Jimmy提出合作，希望從經過並購買炸雞的客人中以「八二分」抽成。Jimmy聽到後只覺莫名其妙，當場拒絕，並質疑學生到底憑什麼要求分潤，還直言「拜託，你叫他們不要買我的炸雞！」

請繼續往下閱讀...

不料學生被拒絕後，竟然在Threads發文抱怨店家，「我們派出組內最有禮貌的兩個人去談，結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛，我是想過他可能不接受合作，態度可能有點不好，但沒想到那麼靠北！我們組員都超級有禮貌的，我是不在場但我光聽就氣瘋，可以讓我們那兩個脾氣很好的組員生氣也不簡單。只能說禮貌待人啦，而且平常的名聲就沒多好了……。」

貼文一出讓大批網友傻眼，一面倒撻伐這群學生，「完全是用歪理空手套白狼，還搞的自己很委屈一樣」、「果然是行銷系學生，想出這種炎上手法行銷自己學校」、「你們是行銷鬼才吧，這世上真是無奇不有」、「這不是在收保護費嗎」、「爛死了，破壞學校名聲」、「這跟搶劫有什麼不一樣」、「真好奇你們怎麼有臉出來發文？」、「有這種學弟妹，真他X可恥」、「想錢想瘋了吧？」

被罵翻後，原PO趕緊刪文鎖帳號，後來有學生代表出來發聲明，雖說是道歉，但網友認為通篇根本感覺不到反省，還自爆是「教授同意」這件事，因為這是雙方都能提升曝光度的好機會，因此開口提出合作，還警告網友「謠言止於智者」。該篇聲明曝光後，讓輿論怒火越燒越大，不少人也要求當初同意學生這樣做的指導教授出面，沒多久這篇聲明也下架。

隨後又有另外一篇聲明在Threads上出現，一名自稱「ESC專題組長」的人說：「本團隊與『美軍炸雞』相關文章在網路上引發爭議，並對 Jimmy 先生及店家造成困擾。在此，我代表ESC團隊向Jimmy先生及店家致上最深的歉意。事件發生後，我們已請該組員撤下其個人不當與偏激的貼文。同時，團隊也一直在積極討論如何以更恰當、更負責的方式向Jimmy先生道歉，包括重新檢視我們在對話與溝通上的不足，確保能以誠懇且具體的方式表達我們的歉意。目前我們正主動與Jimmy先生聯繫，希望能親自向他說明並致上最真誠的道歉。」

「這次事件讓我們深刻反省。第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗，但因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害。我們會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。再次向 Jimmy先生及美軍炸雞致上誠摯的歉意，也感謝所有關注此事件的朋友願意給予我們時間。」

而Jimmy今天（14日）也在Thread分享當初PO文幹譙他的學生私訊的道歉訊息，「我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您正式致上歉意。當時我在未確認事實、也未與您溝通的情況下，就在網路上發布具誤導性的內容，造成對貴店的負面影響。公開指控店家、影響店家信譽，是我在這次事件中最嚴重的錯誤，我必須為此負責。」

「此外，我與組員因經驗不足而在提出要求時判斷失當，但我明白這並不能成為任何理由。我應該在充分了解狀況、確認資訊後，再與店家溝通或表達意見，而不是在誤解下將情緒化內容公開，進而造成困擾與壓力。這次事件讓我深刻學到，在發佈任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證；面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式。我會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，承擔相應的後果。若您願意，我希望能親自向您道歉，也希望能當面向您說明我對這件事的反省與改進。」Jimmy則表示，「其實人生不就是不經一事不長一智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好。 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法