    一週天氣1圖看懂 今夜明晨下探9度、白天速升溫

    2025/12/14 17:46 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署製圖說明未來一週天氣及溫度變化。（氣象署提供）

    中央氣象署製圖說明未來一週天氣及溫度變化。（氣象署提供）

    大陸冷氣團影響到明天（15日）週一清晨。中央氣象署預報，週一清晨下探9度，但白天迅速回溫，各地日夜溫差大，溫差可達10度，請民眾適時改變穿著；週三東北季風增強，北宜白天稍降溫，降雨稍增；週五回溫，降雨增加；週六新一波東北季風報到，各地週末再降溫。

    氣象署預報員曾昭誠表示，今夜明晨最冷，各地12至16度，空曠地區再降2至3度；低溫特報警示，苗栗以北、宜蘭近山區、河谷地區，有10度以下機會，預估可能落在9至10度之間。

    週一白天冷氣團減弱，溫度迅速回升，各地達20至25度，日夜溫差大，請民眾適時調整衣物。週二受輻射冷卻影響，早晚16至18度，部分地區再降2度，白天各地溫度可達25度，日夜溫差大。

    週三及週四東北季風增強，北部及宜蘭白天稍降至21至24度，但早晚和前幾天一樣，不會有太大變化，中南部影響幅度也不大。週五各地回溫，週六新一波東北季風增強，但降溫幅度要再觀察分析。

    未來一週雨勢方面，曾昭誠說明，週一及週二環境偏乾，僅基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。週三東北季風稍微增強，基隆北海岸、宜花地區、大台北山區局部短暫雨，大台北都會區、台東、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。

    週四水氣稍減，基隆北海岸、宜花、恆春半島局部短暫雨，桃園以北、台東零星短暫雨，其他地區多雲到晴。週五及週六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島、中部以北山區可能降雨，其他地區多雲。下週日（21日）東北季風增強，桃園以北、宜花、恆春半島局部短暫雨，台東也有下雨機會，其他地區多雲到晴。

    大陸冷氣團影響到明天（15日）週一清晨，氣象署發布低溫提醒，今夜明晨部分地區有10度以下機會。（氣象署提供）

    大陸冷氣團影響到明天（15日）週一清晨，氣象署發布低溫提醒，今夜明晨部分地區有10度以下機會。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測，週一及週二環境偏高，週三及週四稍有雨勢，週五及週六雨勢明顯增加。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測，週一及週二環境偏高，週三及週四稍有雨勢，週五及週六雨勢明顯增加。（氣象署提供）

    未來一週氣溫變化。（氣象署提供）

    未來一週氣溫變化。（氣象署提供）

