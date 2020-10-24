武漢肺炎》不爽那不勒斯想宵禁 居民上街砸石丟煙霧彈

義大利那不勒斯被當地政府規劃為即將實施封鎖令的地區，大批民眾不滿上街抗議，更與警方爆發衝突。（美聯社）

2020/10/24 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部那不勒斯（Naples）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，當地政府宣布擬實施宵禁令，不過卻引起當地民眾的反彈，上街抗議更向警察丟擲石塊和煙霧彈，警察則使用催淚瓦斯驅離示威者，雙方一觸即發。

綜合外媒報導，管轄那不勒斯的坎帕尼亞（Campania）區長盧卡（Vincenzo de Luca）表示，由於坎帕尼亞近期每日都有2200起以上的疫情確診，因此23日提議將在當地實施宵禁令，更建議應該封鎖40天。

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據傳最快將在今日或明（25）日通過封鎖令，然而，那不勒斯民眾相當不滿，走上街頭示威抗議，大批民眾更聚集在坎帕尼亞區政府前，向警察丟擲石塊、煙霧彈甚至還焚燒垃圾桶，最後警察則使用催淚瓦斯驅離數百人化解紛爭。

義大利自10月起，每日疫情都在上升，民眾憂心疫情無法達到控制，總理孔蒂（Giuseppe Conte）日前指出，各地方政府能自行規定是否要實施封鎖令，不過會避免實施全國的封鎖令，他坦言會付出太高的社會成本以及造成經濟疲弱。

根據今日義大利政府的數據統計，位在那不勒斯的坎帕尼亞（Campania）區單日確診數2280例，義大利單日新增確診1萬3860例，累計46萬5726例，死亡累計3萬6968例。

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從另一個角度更可看出大批民眾聚集在地方政府前表達抗議訴求，警方則使用催淚瓦斯驅離示威者。（美聯社）

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