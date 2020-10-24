臉書風波不斷 傳最快11月面臨美政府反壟斷法告訴

臉書可能最快11月就會面臨美國政府反壟斷法的告訴。示意圖。（美聯社）

2020/10/24 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台龍頭臉書近期捲入封殺美國總統候選人拜登電郵門案報導爭議，美國聯邦參議院司法委員會今日決議通過將就此傳喚臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），而臉書面臨的麻煩恐怕不只這一樁；據傳，臉書可能最快11月就會面臨美國政府反壟斷法（或譯反托拉斯法，Antitrust）的告訴。

綜合外媒報導，紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）及檢察單位一直就臉書在商業競爭中所存的潛在威脅進行調查，而美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission）週四就此調查開會進行討論；據報，提出告訴的時間仍有可能改變，但詹姆斯目前準備申訴的進度已進入後期階段。

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當地時間週五，臉書、貿易委員會和紐約總檢察長辦公室均未立即就此報導給予回應；根據臉書8月說法，祖克柏在貿易委員會的一次調查聽證會上受到了反壟斷調查。

據本報先前報導，9月時便有消息人士透露，貿易委員會已針對臉書進行了1年多的調查，預計在今年年底之前提出訴訟，但貿易委員會是否真的會付諸行動尚在未定之天，因貿易委員2013年時也曾在漫長調查後決定不對Google提起反壟斷訴訟。

報導指出，若臉書在反壟斷訴訟中敗訴，則貿易委員會可尋求如限制臉書運作方式、拆分業務等促進市場進爭的補救方式，但前提是貿易委員會必須先證明臉書確有違反壟斷法行為，且有必要改變企業營運和結構。

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