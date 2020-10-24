73歲阿諾再「開心」喜曝已可趴趴走 粉絲驚「不愧是終結者」！

73歲的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）近期再動心臟手術，他表示自己術後恢復良好，已能開心逛大街，讓粉絲驚呼「不愧是終結者」！（圖翻攝自臉書）

2020/10/24 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕73歲的好萊塢巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）23日在社群媒體上表示，自己近期再動心臟手術，並說自己感覺很棒，術後恢復良好，已經能在克里夫蘭（Cleveland）逛大街了。超驚人恢復力讓粉絲紛紛在底下留言阿諾的經典台詞「我會回來」（I'll be back），直呼「不愧是終結者」!

知名影星、前加州州長阿諾史瓦辛格23日在社群媒體上發文，表示自己近期接受心臟手術更換主動脈瓣膜，現在他有全新的主動脈瓣膜和兩年前更換的肺動脈瓣膜，他覺得手術後自己身體好多了，術後恢復良好，現在已經能開心暢遊克里夫蘭，並上傳了他在醫院病床上豎起大姆指和他與街頭雕像合影的照片。

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超驚人的恢復力讓粉絲驚嘆不已，紛紛以阿諾的成名作「魔鬼終結者」（The Terminator）的電影梗回應，「真不愧是終結者！」、「內建T800的仿生果然不是蓋的」、「果然是講過『我會回來』（I'll be back） 的男人」、「我的童年偶像到70幾歲還是比我強...」。

阿諾史瓦辛格因「王者之劍」、「魔鬼終結者」、「龍兄鼠弟」等電影，成為全球巨星，在2003年轉戰政壇當選加州州長，直到2011年結束任期後重返大螢幕，他雖為動作片演員，但天生就有心臟缺陷，他曾在2018年進行過緊急開心手術，當時他手術後醒來後的第一句話就是經典台詞「『我會回來』（I'll be back） 」。

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