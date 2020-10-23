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    美對台3項軍售案 解放軍跳腳：必將予以堅決回擊

    美對台軍售引起中國解放軍不滿，嗆聲「必將予以堅決回擊。」（美聯社檔案照）

    美對台軍售引起中國解放軍不滿，嗆聲「必將予以堅決回擊。」（美聯社檔案照）

    2020/10/23 19:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國21日就「海馬士系統」等3項18億1130萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序。中國國防部發言人譚克非對此砲轟：「如果美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。」

    美國國防安全合作局（DSCA）21日宣布，國務院已批准售台3項先進武器，包括M-142高機動性多管火箭系統（HIMARS、海馬斯）、增程型距外陸攻飛彈（AGM-84H/K SLAM-ER）、F-16戰機外部傳感器，總價為18億1130萬美元（約新台幣520億2959萬元），我國防部22日證實，美方進入「知會國會」程序。

    中國國防部發言人譚克非22日對此宣稱，「美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是『八·一七』公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對。」

    譚克非稱，台灣「事關中國主權和領土完整」，屬於「中方核心利益」，中國政府強烈呼籲美方立即取消對台軍售計劃，停止台美軍事聯繫，慎重處理台灣議題，避免讓美中兩國、兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果，譚強調，「如果美方無視國際關係基本準則，食言背信、執意妄為，中方必將予以堅決回擊。」

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