武漢肺炎》北韓氣象預報警告 小心中國吹來的「病毒沙塵暴」

北韓官方電視台在昨日呼籲民眾，要小心中國的「病毒沙塵暴」。圖為示意圖。（法新社資料照）

2020/10/23 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕儘管中國官方宣稱境內武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）已經受到控制，不過北韓官媒《朝鮮中央電視台》卻在昨日（22）的天氣預報中，呼籲民眾要小心「中國吹來的病毒沙塵暴」，而在報導一出之後，昨日平壤街上人潮的確變少。

《BBC》報導，北韓《朝鮮中央電視台》昨天在晨間新聞指出，近日中國吹來的沙塵暴，裡面可能會有武漢肺炎病毒，呼籲民眾盡量待在室內，不要出門。而就在新聞播出後，昨日北韓首都平壤的街頭，果然人潮銳減。

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不過報導指出，目前並沒有科學根據表明，沙塵暴會和武漢肺炎病毒掛勾，但除了北韓，中亞國家土庫曼日前也有類似報導，呼籲民眾上街戴口罩，因空氣中的沙塵含有病毒。

報導引用美國疾管署的說法，指出武漢肺炎病毒可能會懸浮在空氣中數小時，但極少人會以此種方式被感染，尤其在戶外；通常被感染武漢肺炎的人都是被其他患者以飛沫感染。

儘管北韓目前對外宣稱境內並沒有任何病例，但外界仍對北韓的說法存疑，專家也認為北韓境內零確診「幾乎不可能」。

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