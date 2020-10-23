南韓外交單位再爆爭議 駐西雅圖副領事暴罵下屬還稱「想吃人肉」

南韓駐美國西雅圖總領事館副領事傳對館內職員施以語言暴力等不當行為，甚至說出「想吃人肉」等可怕言論。（翻攝Google Map）

2020/10/23 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前駐紐西蘭外交官金弘坤（音譯）2017年時對紐國男性職員性騷擾，引發軒然大波，然而，南韓外交單位短時間內再爆爭議事故；南韓駐美國西雅圖總領事館副領事傳對館內職員施以語言暴力等不當行為，甚至說出「人肉超好吃」等誇張言論，爭議爆發後，該名副領事遭輕懲，引發批評聲浪。

《朝鮮日報》引述南韓國會外交統一委員會的在野黨議員李泰珪（音譯，イ・テギュ）提供外交部監察單當官室之資料及知情人士情報，南韓駐西雅圖總領事館的副領事A（化名）自2019年上任以來，一直對職員進行語言暴力，曾說出諸如「混帳東西」、「我要欺負你到我卸任的那一刻」、「就憑這種月薪你也能活下去嗎」之類的不當言詞。

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更甚者，A曾一度對職員做出可怕發言，例如「人肉超好吃，我一定會吃人肉」和「老子的祖母是日本人，多虧我祖母，朝鮮人才有辦法吃麵包過活」。2019年10月，曾有職員就A的誇張言論進行通報，而除語言暴力，A還被檢舉有私文書偽造、預算挪用、休假限制等16件不正當行為。

接獲通報後，負責監察的監察擔當官室在2019年11月24至29日間對相關人等進行書面調查，並未面對面聽取證人證詞，直到2020年1月才用電子郵件就此案實施追加問卷調查。此後，外交部監察擔當官室在本月16日做出懲處；根據李泰珪辦公室透露，A因為3件言行不當案遭到上級警告，駐西雅圖領事館也受到申誡處分，但A現在仍在該領事館工作。

消息人士指出，A在就任副領事一職前原本就在監察擔當官室工作，認為外交部根本就是為了避免監察官室名譽掃地而迴護自己人。李泰珪也指責外交部處理態度消極，批評外交部根本就是欲蓋彌彰，不僅無法合理解除外界對其未盡監察之責的質疑，更加深了外界對外交部疑似試圖隱藏、淡化整個事件的想法。

近一起南韓駐外單位爭議事件發生紐西蘭；前駐紐大使館副館長金弘坤被控在2017年數次性騷擾紐籍男性使館職員，在2018年2月接受南韓外交部調查並否認所有指控，最後僅受減薪1個月懲處並靠外交豁免權轉調菲律賓；紐國在同年2月發布逮捕令通緝金弘坤，阿爾登也在日前親自致電文在寅，對南韓官方單位的不配合作為表達不滿。

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