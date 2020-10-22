美國2020大選爭議不休 《BBC》分析美國選民投票難題

2020年美國總統大選提前投票現正如火如荼舉行中，圖為邁阿密州透過親自到場投票方式參加提前投票的選民。（法新社）

2020/10/22 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選提前投票現正如火如荼舉行中，全美截至15日已有逾1780萬人完成提前投票，料本屆提前投票人數將創1908年以來新高；投票所前大排長龍的畫面被視為踴躍投票的象徵，但同時也被批評為選舉制度之不彰的表徵，美國國內「誰應該有資格投票」、「該怎麼投票」等議題討論聲量不斷，甚至引發上百起與投票相關的訴訟。針對美國大選投票，英媒《BBC》分析出數點美國選民所遇到的困難。

根據《BBC》報導，旨在利用科技協助選民參加投票的美國非營利組織「vote.org」執行長海利（Andrea Hailey）評論，排隊、嚴格的投票法，以及投票站的數量限制等，都是拒人民於參與民主進程門外的原因；本屆投票中，有部分限制肇於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，海利表示，受疫情影響，國內投票站和投票站工作人員數量都有縮減。

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為避免投票導致大量人群聚集的疫情風險，許多州放鬆了投票限制，使今年提前投票資格門檻降低，意味有更多美國選民可以透過親自投票或郵寄投票參加提前投票，但並非所有人支持這項措舉；截至目前，44州共有超過300起訴訟與如何計算缺席投票（absentee ballot）、參與提前投票的資格以及如何收集郵寄選票等相關。對此，共和黨人堅稱有必要採取限制措施來遏止選民欺詐行為，而民主黨人則批評限制措施是企圖阻止人們行使公民權利的手段。

《BBC》整理出美國選民在大選中面臨的困難，首當其中的是「過長的等待投票時間」；據報，在喬治亞州，有上千位參加提前投票選民等待時間長達數小時，原因或可歸咎於選民的踴躍參與，但電腦故障、人手不足等因素也確實影響了投票速度，為人詬病。

目前尚無法清楚計算有多少人被影響到投票時間，但大排長龍確實對部分選民造成不便；據麻省理工學院調查發現，2016年大選期間，非裔選民平均排隊等候16分鐘，而白人選民僅等候10分鐘，不少後續研究都佐證了這項調查；除此之外，長時間的排隊將對工人選民產生影響，因為這些族群的投票時間並未受到有薪假規定保障。

《BBC》指出，第2個投票難處與選票的相關限制有關；以賓州為例，賓州最高法院規定，郵寄投票若未以保密信封隱藏選民身份，該張選票將被計為無效票，此事公布後瞬間引起廣泛討論，因為這項新規在選前不久才公布，過短的宣導期恐將導致有大量的「裸奔郵寄選票」被計作無效票。

另外，在武漢肺炎疫情爆發前，不少州都要求郵寄選票須由公證人或證人簽署，但疫情爆發後出現有的州取消限制、有的州維持舊規等不同情況。除此之外，海利也擔心，相關政策限制之下，可能使較年輕或較窮困的選民受限於無法使用印表機列印投票流程需求的文件表格，進而導致投票出現困難。

第3個投票難處是「長途跋涉」；在部分農村地區，選民可能得花數個小時的車程才能抵達投票現場，如內華達州的「金字塔湖印第安保護區」，該區選民須開上約160公里的往返車程才能到最近的投票處投票。

第4個投票難處則是「身份證法規（ID laws）」，美國有35州要求選民在投票站出示身份證件，但有少數州許證件遺失的選民改以寫下宣誓書的方式參與選舉，這項作法引起了是否可能導致選民詐欺的激烈爭論。

除此之外，某些州的「選舉名冊清除」做法需要選民重新登記來取得投票權，此舉可能影響無固定住處的年輕、貧困和少數族裔選民。部分州的「監獄投票禁令」則限制在監重罪罪犯的投票權，有些州會在罪犯服刑後自動恢復其投票權，而部分州則須等罪犯獲緩刑或假釋、罰款付清後才會恢復其投票權。

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