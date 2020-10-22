軍情動態》中國轟-6N掛載神秘彈道飛彈 據稱為長劍升級版

中國網路上近日流傳轟-6N掛載空射彈道飛彈的影片。（截自微博影片畫面）

2020/10/22 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國已將「東風-17」高超音速中程彈道飛彈部署在東南沿海，恫嚇台灣的目的不言可喻。最近在中國社群媒體上流傳一段轟-6N轟炸機掛載空射彈道飛彈的影片，一度被懷疑是東風-17的空射版本，但香港《南華早報》引述中國人民解放軍消息人士報導，該枚飛彈是升級版的「長劍」空射巡弋飛彈。

中國網路上近日流傳轟-6N掛載空射彈道飛彈的影片。（截自微博影片畫面）

影片顯示，轟-6N掛載於機腹位置的大型飛彈，長度約10公尺，比轟-6N整個發動機艙還長，而且彈頭部呈尖銳造型，與此前轟-6N掛載的「長劍-10」巡弋飛彈不同。美國、俄羅斯等國媒體推測，該枚飛彈應為高超音速武器，外形與東風-17類似，東風-17可能已發展出空射版本。

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長劍系列巡弋飛彈的空射版本「長劍-20」。（取自維基百科）

不過，南華早報（South China Morning Post）引述消息人士報導，該枚飛彈不屬於射程涵蓋短、中，中長程和洲際，並可搭載傳統與核彈頭的東風系列飛彈，而是長劍飛彈系列的升級版，射程和速度都優於其他飛彈，使其更有效地穿透飛彈防禦系統。

消息人士指出，目前中國空軍的攻擊力受限於轟炸機的航程，只有轟-6N能在空中加油，成為射程上的弱點，促使中國空軍升級飛彈，以彌補射程不足問題。空射彈道飛彈可利用空基平台擁有的遠端飛行能力，最大限度地發揮飛彈的打擊威力，並擁有機動性佳、生存能力強、預警難度大、突防能力強等多項優勢，因此未來可能成為獨立於目前「三位一體」戰略核武體系的另一種革新性存在。

轟-6N是以轟-6K為基礎加以改良，主要是加裝空中受油管，具備攜帶彈道飛彈能力。由於具備空中加油能力，轟-6N航程由轟-6K的7000公里提升至1萬公里，作戰半徑由3000公里提升至4500公里以上。據稱轟-6N將成為中國空射彈道飛彈的發射平台，但由於飛彈過於龐大，轟-6N也只能在機腹位置掛載一枚。

據報導，研發空射彈道飛彈的難度很高，此前世界上僅有美國和俄羅斯兩國展開相關計畫；俄國已成功研發出「匕首」空射彈道飛彈，並已裝備部隊進行戰略值班任務。美國也在今年稍早前進行「AGM-183A」高超音速飛彈的首次飛行測試。

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