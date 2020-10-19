中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍

有軍事專家認為，東風–17彈道飛彈（見圖）打擊距離可達2500公里，雖然確實有攻打台灣的能力，但這樣東風–17的距離優勢就讓浪費了，應該是針對美軍的海外基地，在台海爆發衝突時執行「反介入/區域拒止」戰略。（歐新社）

2020/10/19 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前港媒《南華早報》揭露共軍在東南沿海部署最先進的「東風-17」高超音速中程彈道飛彈，被認為目的是劍指台灣；不過有軍事專家認為，「東風-17」彈道飛彈打擊距離可達2500公里，雖然確實有攻打台灣的能力，但這樣東風–17的距離優勢就讓浪費了，應該是針對美軍的海外基地，在台海爆發衝突時執行「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial，A2/AD）戰略。

綜合媒體報導，國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲分析，雖然東風–17彈道飛彈確實有攻台能力，但該款彈道飛彈遠距打擊可達2500公里，若只用來攻台「多出來的射程就浪費掉了」，研判共軍應是以打擊美軍基地及航艦戰鬥群為主，以執行「反介入/區域拒止」戰略，特別是當台海發生衝突時，可對台進行「圍點打援」的戰術，意即「圍住台灣，打擊來援的美軍」。

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蘇紫雲指出，東風–17屬於「混合彈道」飛彈，是先以火箭推進至大氣層邊緣，再釋出「極音速滑翔載具」（HGV）進行水平飛行，透過複雜飛行路徑躲避攔截，藉此增加突防的能力，這種概念起源於1970年代的美軍，但命中率不會太高，「雖對美軍而言有騷擾效果，但美軍已有應對防禦手段」。

另外蘇紫雲也認為《南華早報》的說法自相矛盾，共軍在「東部戰區」已部署東風-15系列短程飛彈，就足以作為對台主力，以東風–17的射程而言，部署在「中部戰區」即可，但共軍卻部署在「東部戰區」，此舉顯然是意在美軍；至於港媒炒作此舉針對台灣，蘇紫雲直言基本上是政治語言，「7分政治、3分軍事」。

蘇紫雲也提到，目前可行的反制手段分別有被動、主動兩方面，被動方面在東風–17推進火箭點火時即能偵知，在爬升階段以我國部署於樂山的鋪路爪長程預警雷達（PAVE PAWS）追蹤，至大氣層邊緣的彈道高點，再由愛國者飛彈、薩德等反飛彈系統進行攔截；主動壓制方面，美軍也能透過衛星偵照、電戰、偵察機等手段，直接摧毀東風–17的飛彈發射車或固定陣地，屬於「源頭打擊」。

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