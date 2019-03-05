中國轟六前進部署？ 國防部：周密掌握周邊海空

商用衛星公司ImageSat International發布訊息揭露，中國解放軍4架「轟六」轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，對此國防部發言人陳中吉表示，軍方對於周邊海空狀況一直堅守崗位、保持警覺。（圖擷取自推特）

2019-03-05 11:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕商用衛星公司ImageSat International近期發布訊息揭露，中國解放軍4架「轟六」轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，該公司社群網站也稱，該地距離台灣僅450公里。對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，此為外國衛星網站透露訊息，軍方對於周邊海空狀況一直堅守崗位、保持警覺。

陳中吉表示，國防部長嚴德發、參謀總長李喜明到各部隊去，對於我國聯合情監偵讚譽有加，對於官兵辛苦付出、24小時輪值，並監視周邊各種狀況，處置應對非常得宜表示嘉勉。

對於該網站揭露共機部署，陳中吉表示，對於周邊海空狀況，外界僅看到一張照片，但國軍掌握的是24小時不停的動態，對於相關動態，都能如實、即時掌握及應處，請國人放心。

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