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    夜夜啪啪啪吵死人！ 英國婦控鄰「叫床太大聲」 官員稱無法可管

    英國曼徹斯特婦人控訴女鄰居天天都和不同男人「啪啪啪」，叫床聲音吵得她和3個年幼小孩無法安睡。圖為示意圖。（歐新社）

    英國曼徹斯特婦人控訴女鄰居天天都和不同男人「啪啪啪」，叫床聲音吵得她和3個年幼小孩無法安睡。圖為示意圖。（歐新社）

    2020/10/21 17:55

    〔即時新聞／綜合報導〕千金買屋，萬金買鄰，英國一名婦人控訴，隔壁的女鄰居幾乎每晚都在「啪啪啪」，但她「叫床」的聲音卻吵得婦人一家4口都不得安寧，而且這位女鄰居「大戰」的對象還不只1人，讓婦人超崩潰，只好向當地政府檢舉，沒想到市府派員來檢測，卻說噪音值沒有達標準，無法可管。

    綜合外媒報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在國外仍持續延燒，造成許多人幾乎足不出戶，一名住在英國曼徹斯特戈頓（Gorton）的婦人指控，隔壁的女鄰居自從今年3月以來，天天都在家「啪啪啪」，每晚激烈的叫床聲都讓她和3個小孩無法安睡。

    這名婦人表示，在大封鎖之前，女鄰居並非每晚如此，但自從疫情大封鎖之後，她天天都在家和男人「大戰」，起初婦人以為只要女鄰居換新男友，一切就會結束，沒想到她卻日夜和不同人做愛，有時「戰況激烈」甚至會敲打牆壁，甚至有激烈的爭吵。

    婦人指出，因為女鄰居誇張的行徑，加上天天都有不同男人到她家，讓她對3名年幼小孩的安全感到擔憂，甚至每晚都能清楚聽見一旁的聲響，今年7月婦人向相關單位檢舉，沒想到市府派員來檢測之後，卻說女鄰居的聲音並沒有超過標準值，無法可管。

    婦人表示不想搬出這棟房子，無奈只好投書媒體控訴，曼徹斯特當局也正了解詳情，並安裝噪音監控設備，以觀測女鄰居的叫床聲是否大聲到噪音標準，如果超標，將會對這名女鄰居提出警告，並在必要時透過法院裁量。

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