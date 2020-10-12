墾丁沙灘活春宮 台女疑被閨密起底：有男友還跟老外打野砲

國慶連假期間，有民眾凌晨在墾丁南灣沙灘上目擊疑似2男2女外籍人士全裸活春宮，畫面引發熱議。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

2020/10/12 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕國慶連假期間，有民眾凌晨在墾丁南灣沙灘上，拍到2男2女全裸激情活春宮，畫面引發熱議，警方也展開調查。如今其中一名女主角身分也疑似被起底，有女網友自稱當事人閨蜜，匿名爆料女方「明明有男友、還跟外國人野砲」，更貼出雙方誇張對話，讓網友看傻了眼。

這名女網友匿名在《Dcard》以「覺得閨密的行為誇張，但如果跟她男友告密我也毀了」為題發文表示，前幾天大家聚餐，餐廳電視剛好播到墾丁活春宮的新聞，「她男友跟朋友還有說有笑，我真的很想插話，你知道其中之一是你女友嗎」？

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原PO說：「說真的，畢竟還沒結婚，有砲友沒什麼，只是肉體關係而已，其實不讓男友知道就好了，但玩過頭登上新聞版面也太誇張，跟外國人野砲還被拍到是怎樣？」她說，雖然一度想戳破真相，但此舉等於跟閨蜜撕破臉，也擔心男方會做出傻事，所以只好默默放心底，並私下進行道德勸說。

原PO也貼出她與女主角對話紀錄，但女主角似乎不以為意，回應提及「好險夠暗拍不清楚」、「兩個都在水準之上，這次來墾丁真的來對了」、「夠刺激」、「越陌生反而更能單純享受」以及「可惜妳沒來，每個都是壞蛋，非常rough」等語，尺度相當辛辣。

最後女主角還不忘反嗆原PO：「妳自己也愛野交不是嗎？還說我，妳男友絕對也想不到，自己女友有一堆老外砲友」、「安全跟刺激...我選擇後者。」文章曝光後引發上千網友熱議，留言驚呼「天啊！我以為那4個都是外國人欸，原來女生是台灣人」、「妳們兩個真的都蠻惡劣的欸，現在約砲的人都這麼搞笑」、「誇張，當你們的男友，真是倒了八輩子的楣」、「奇聞共賞」、「笑死，不管好自己，還敢五十步笑百步啊」、「我到底看了什麼」。

但也有網友質疑，爆料閨密對話紀錄是拉低女生素質、刻意捏造的「釣魚文」。而面對大批網友的道德撻伐聲浪，原PO也反駁，「我跟她（女主角）不同，至少我懂『擦嘴』，還會反省」。

如今其中一名女主角身分也被起底，一名自稱當事人閨蜜的女網友，匿名爆料女方明明有男友，還跟外國人野砲，更貼出兩人誇張對話，讓網友看傻了眼。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

警方已展開調查，表示將會依法追究其責任。（圖擷取自臉書「爆廢公社」）

一名自稱當事人閨蜜的女網友，匿名爆料女方明明有男友，還跟外國人野砲，更貼出兩人誇張對話，讓網友看傻了眼。（圖擷取自《Dcard》）

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